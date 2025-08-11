هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين (ب)

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقص فيتامين ب .. أورد موقع "أبونيت.دي" أن هناك ثمانية أنواع مختلفة من فيتامينات (ب)، التي تُسمى أيضًا (مجموعة فيتامينات ب)، مشيرًا إلى أن خمسة منها مهمة بشكل خاص للجسم، ألا وهي: الثيامين (ب1) والريبوفلافين (ب2) والنياسين (ب3) وحمض الفوليك (ب9) والكوبالامين (ب12).

نقص فيتامين ب

وأضاف الموقع، الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من فيتامينات (ب) من خلال نظامهم الغذائي. ومع ذلك، قد يكون هذا صعبًا على كبار السن والنساء الحوامل، وكذلك الأشخاص، الذين خضعوا لجراحة تحويل مسار المعدة.

نقص فيتامينات يتسبب في رعشة اليدين

وتتوفر فيتامينات (ب) بكثرة في البيض والحليب وغيرها من المنتجات الحيوانية، وكذلك في الفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الخضراوات.

ومع ذلك، لا تحتوي الأطعمة النباتية على الكوبالامين (ب12)، ولذلك يكون الأشخاص، الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أكثر عُرضة لنقصه. كما يواجه الأشخاص، الذين يتناولون دواء السكري "الميتفورمين" أو أدوية علاج الحموضة مثل "أوميبرازول"، صعوبة في امتصاص فيتامين (ب12)، لذلك، قد يكون من المفيد لهؤلاء الأشخاص تناول مكملات غذائية، بحسب دي بي إيه.

علامات نقص فيتامين د عند النساء 

حمض الفوليك ب9

ويجب تناول حمض الفوليك (ب9) قبل الحمل المُخطط له، إن أمكن، للوقاية من تشوهات العمود الفقري لدى الجنين.

كما يُعد تناول كمية كافية منه أمرا مهما أيضا للجميع؛ حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص، الذين يعانون من نقص حمض الفوليك لديهم خطر متزايد للإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون.

مخاطر نقص فيتامين د  

أعراض نقص فيتامين ب

يمكن الاستدلال على نقص فيتامين (ب) من خلال ملاحظة الأعراض التالية:

  • مشاكل في التركيز
  • التعب والإرهاق (رغم النوم الكافي)
  • التهيج والاكتئاب والقلق
  • الصداع أو الصداع النصفي
  • الدوار
  • تشقق زوايا الفم
  • لسان ملتهب أو لامع أو حارق
  • جفاف أو تقشر الجلد
  • تنميل ووخز في اليدين والقدمين
  • تساقط الشعر أو ترققه
  • تغيرات جلدية تُشبه حب الشباب
مخاطر نقص فيتامين د على الجسم والأسنان

مع ذلك، لا يجوز تناول جرعات زائدة من فيتامينات (ب)؛ نظرا لأن تناول جرعة زائدة من فيتامين (ب6) على سبيل المثال قد يُسبب تلفا عصبيًّا دائما في الذراعين والساقين، في حين أن تناول جرعة زائدة من النياسين (ب3) قد يتسبب في الإصابة بهبّات ساخنة وطفح جلدي وحكة.

