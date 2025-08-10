لصحة شعرك.. 3 أكلات بسيطة توفر نقص فيتامين د

ينمو كل شعرة من بصيلة، مما يتطلب تغذية سليمة لنمو شعر صحي ومظهره بشكل عام، يُعد فيتامين د من العناصر الأساسية لنمو الشعر، إذ يحافظ على صحة البصيلات، قد يُسهم نقص فيتامين د في تساقط الشعر بشكل مفرط، الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات ضوء شمس محدود أو يعملون في نوبات ليلية هم أكثر عرضة لنقص فيتامين د، يُمكن الحصول على هذا الفيتامين بسهولة من خلال نظام غذائي متوازن أو مكملات غذائية .

أطعمة تزيد من نسيبة فيتامين د في الجسم

صفار البيض

يحتوي صفار البيض على فيتامين د، وهو مفيد ليس فقط للشعر، بل للجسم بأكمله، عادةً ما يحتوي صفار بيضة كبيرة على حوالي 40 وحدة دولية من فيتامين د، يمكنكِ سلق البيض، أو تناول البيض المخفوق، أو تحضير عجة بسيطة.

الجبن القريش

الجبن القريش ، مصدر جيد للبروتين، ويحتوي أيضًا على فيتامين د، يتوفر بكميات أقل مقارنةً بالأطعمة الأخرى، ويساعد أيضًا على امتصاص الكالسيوم، ويعزز صحة العظام والشعر، مع ذلك، يُنصح بتناوله.

السمن

يحتوي السمن على كمية قليلة من فيتامين د، بالإضافة إلى فيتامينات أخرى تذوب في الدهون مثل أ، ك، وهـ، وهو ليس مصدرًا أساسيًا لفيتامين د، ولكن يُنصح بتناوله ضمن نظام غذائي متوازن، يُعد السمن عنصرًا أساسيًا في المطبخ.

المصدر times of india