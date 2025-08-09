أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

كشفت دراسة حديثة، تناول الجبن المثلثات المُصنّعة بشكل منتظم قد يحمل مخاطر صحية متعددة، رغم مذاقها الشهي وشعبيتها الكبيرة بين الأطفال والبالغين.

مخاطر تناول الجبن المثلثات

وأفاد الخبراء المشرفون على الدراسة، أن الجبن المثلثات يحتوي على مخاطر صحية للكبار والأطفال، وفقا لما نشر في Harvard Health، WebMD، وHealthline، وهي :

ـ محتوى مرتفع من الدهون المشبعة:

تحتوي الجبن المثلثات على نسب عالية من الدهون التي ترفع الكوليسترول الضار (LDL).

ترتبط بالإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين عند الإفراط في تناولها.

ـ نسبة ملح زائدة عن الحد المسموح:

كل قطعة قد تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم، ما يرفع ضغط الدم ويؤثر على صحة الكلى.

ـ وجود مضافات صناعية ومواد حافظة:

تحتوي على مستحلبات كيميائية ونكهات صناعية قد تؤثر سلبًا على الكبد والمناعة، خصوصًا لدى الأطفال.

ـ فقيرة في القيمة الغذائية:

رغم طعمها الغني، إلا أنها لا توفر نفس كمية البروتين أو الكالسيوم الموجودة في الجبن الطبيعي.

تعطي إحساسًا زائفًا بالشبع دون تغذية حقيقية.

ـ مساهمة في زيادة الوزن والسمنة:

السعرات الحرارية العالية والدهون الزائدة تجعلها خيارًا غير صحي لمن يحاولون الحفاظ على وزنهم.

ـ تأثيرات على الجهاز الهضمي:

المواد المصنعة قد تؤدي إلى اضطرابات في الهضم، مثل الانتفاخ أو الغازات أو تهيج القولون.

نصائح الخبراء لتناول الجبن المثلثات

وينصح الأطباء وخبراء التغذية بالاعتدال في تناول الجبن المعالج، مع استبداله بأنواع طبيعية أكثر فائدة، مثل الجبن القريش أو الفيتا أو الشيدر الطبيعي، خاصة للأطفال في سن النمو.