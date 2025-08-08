فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

يُعتبر إكليل الجبل (الروزماري) من الأعشاب العطرية الغنية بالمركبات الفعالة التي تعزز الصحة العامة، ويُستخدم منذ قرون في الطب التقليدي والطهي.

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

كما كشفت دراسات حديثة عن فوائد إكليل الجبل الصحية المذهلة وطرق استخدامه المتنوعة، ومن أبرز فوائد إكليل الجبل:

ـ تحسين الذاكرة والتركيز: يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تدعم صحة الدماغ وتساعد في تعزيز الأداء الذهني.

ـ تعزيز صحة القلب:

يساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات التي قد تؤثر على صحة القلب.

ـ دعم الجهاز الهضمي:

يساعد في تخفيف الانتفاخات وعسر الهضم وتحفيز إفراز العصارات الهضمية.

ـ مضاد طبيعي للبكتيريا: يعمل على مقاومة نمو البكتيريا الضارة ودعم مناعة الجسم.

ـ حماية البشرة:

مضادات الأكسدة الموجودة به تحارب علامات الشيخوخة وتحافظ على نضارة الجلد.

طرق استخدام إكليل الجبل

ـ كمشروب عشبي: غلي أوراقه الطازجة أو المجففة وشربها لتعزيز الصحة العامة.

ـ في الطهي: إضافته للأطعمة لإضفاء نكهة مميزة وفوائد غذائية.

ـ كزيت عطري: استخدامه في التدليك أو الاستنشاق لتخفيف التوتر وتحفيز التركيز.

ـ كمستخلص للعناية بالشعر: إضافته لماء الشطف لتحفيز نمو الشعر وتقويته.

المصادر: Healthline – WebMD – Medical News Today