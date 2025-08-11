بفستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها.. شاهد

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها.



أحدث ظهور لزوجة ماجد المصري



جذبت زوجة ماجد المصري الأنظار حول أناقتها في أحدث ظهور، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون اللبني الفاتح المصنوع من القماش الستان الذي يتصدر أحدث صيحات موضة.



انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي،مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.



ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

