قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو .. حظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025: تُثبت جدارتك المهنية

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش وأوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

 تولَّ أدوارًا جديدة في العمل تُثبت جدارتك المهنية، حافظ على مستوى إنفاقك، وصحتك جيدة أيضًا.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 عبّر عن مشاعرك، فهذا سيساعدك على تهدئة انفعالاتك. النصف الثاني من اليوم مناسب لإقناع الوالدين بالعلاقة. كن متواصلاً ومستمعاً جيداً إذا كنت قد دخلت للتو في علاقة جديدة. الرومانسية في العمل جيدة، لكن لا ينبغي أن تؤثر على حياتك المهنية، تتطلب العلاقات عن بُعد تواصلاً أكثر انفتاحاً، وإلا فقد تفسد اليوم.

توقعات برج الدلو الوظيفية اليوم

قد لا تُعجب تعليقاتك أحد كبار الموظفين، مما قد يُسبب ضجة. يجب أن تكون مستعدًا أيضًا لانتقادات العملاء. قد تكون هناك أيضًا بعض التعقيدات في العمل، مما قد يُشتت انتباهك. تجنّب الثرثرة، واحرص على الحفاظ على علاقة جيدة مع أعضاء الفريق والعملاء. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا 

تناول وجباتك بانتظام، وأضف الفواكه والحبوب الكاملة لتغذيتك. حافظ على رطوبة جسمك، وخذ فترات راحة قصيرة أثناء العمل لتمديد عضلاتك. مارس التنفس البطيء عند الشعور بالتوتر. مع نهاية الأسبوع، ستمنحك الخيارات الصحية البسيطة طاقة أكثر إشراقًا وعقلًا صافيًا. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 قد يساعدك صديق أو زوج/زوجة، قد تدخل أحيانًا في نقاشات عائلية حول العقارات. مع ذلك، حاول ألا تفقد أعصابك، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأيام القادمة. قد يفكر رجال الأعمال أيضًا في جمع التبرعات من خلال المروجين.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الدلو والابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

ترشيحاتنا

حلا شيحه

حلا شيحة تنعي الصحفي أنس الشريف: ما أشبه البارحة باليوم

الهام شاهين

إلهام شاهين تلفت الأنظار بالساحل الشمالي بإطلالة رشيقة

مي عمر

مي عمر تخطف الأنظار بأحدث ظهور في جزيرة سيشل

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد