قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تُهمل إشارات جسدك

برج السرطان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025، اليوم يحمل لك هدوءًا نادرًا يتيح لك التوازن بين عالمك الداخلي ومتطلبات الحياة الخارجية، الطاقة داعمة للتأمّل والاستقرار، وترسل إشارات لتبسيط قراراتك وتوجيهها نحو ما يخدم راحتك وسعادتك.

برج السرطان حظك اليوم السبت

تعيش هذه اللحظات بانسجام داخلي واضح بعد فترة من التقلب. اهتم بكوكب البيت والعمل مع الثبات المهني يمنحك أساسًا واضحًا لتوطيد حضورك.

صفات برج السرطان

مواليد برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو) معروفون بحسهم العالي، وعاطفتهم العميقة، وقدرتهم على الاحتضان والدعم، يميلون للحنان والولاء، ويقدّرون الأمان الأسري والمنزلي.

مشاهير برج السرطان

أحلام

نوال الزغبي
مايكل جاكسون
ميجان فوكس
أليسيا كيز
رامي مالك

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

التركيز مع الهدوء يصنعان اليوم فرصًا للتقدير والظهور في مكان العمل، قد تُطلب منك إدارة ملف حساس أو تدير حوارًا مهمًا، صدق في طرحك وتفهم لمواقف الآخرين يدعمان مرورك بسلاسة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

البيت هو الملجأ اليوم، محادثات قلبية مع المقربين أو لحظات صمت دافئة قد تكون أكثر تأثيرًا من كلماتٍ كثيرة، خصص وقتًا لمن تحب، وتواصل بهدوء وصدق.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

الراحة النفسية تنعكس إيجابيًا على الصحة، قد تستفيد من جلسة استرخاء أو رياضة خفيفة مثل المشي الهادئ، شرب الماء في وقته وتنظيم النوم يعزّزان صفاءك الذهني.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفلك يدعمك لاستمرار نضوجك العاطفي وتحسن حاضر ترتيباتك المالية والشخصية، الأسبوع المقبل، طاقة القمر المكتمل في الدلو (السبت 9 أغسطس) قد تعطيك أفكارًا مفصلية حول علاقاتك والأسرة، إذا حافظت على صبرك واتزانك، فستبدأ مرحلة ممتدة من الاستقرار والتقدير.

برج السرطان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج السرطان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025 برج السرطان حظك اليوم السبت صفات برج السرطان مشاهير برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

عداد كهرباء.. أرشيفية

حتى لا تفقد رصيدك.. اعرف أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

تنسيق الدبلومات 2025

تجارة 93.8% وهندسة97.3% وفني صحي لنظام 3سنوات 97.5%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم 8-8-2025

سعر الذهب

تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

خلال جلسة المزاد

الإسكان: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع بالنوبارية الجديدة والشروق

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 أغسطس 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تتسرع في قراراتك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025

فيديو

حقيقة تعاطي خالد الرسام المخدرات

حشـ يش وفيديوهات خادشة.. اعترافات صانع المحتوى خالد الرسام بعد ضبطه

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد