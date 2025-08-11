قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تناول هذه الفاكهة يوميا.. طريقة سريعة لتنقية الكبد من السموم

الكبد
الكبد
هاجر هانئ

التفاح فاكهةٌ صالحةٌ لجميع المواسم، غنيةٌ بالألياف ومضادات الأكسدة، وهي ضروريةٌ لصحة الكبد، ينصح الخبراء بتناول تفاحتين يوميًا، فهذا لا يساعد فقط على تطهير الكبد، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهو حالةٌ تهدد الحياة.
 

تفاحة يوميا تغنيك عن زيارة الطبيب


هذه الفاكهة الغنية بالألياف، والتي تُعتبر غالبًا وجبة خفيفة مثالية، ليست مجرد فاكهة سهلة التحضير، بل غنية بالفوائد الصحية. ووفقًا للخبراء، فإن تناول تفاحتين يوميًا يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويحمي من بعض أنواع السرطان، ويساعد على تطهير الكبد بشكل طبيعي.


التفاح غني بالألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، مما يجعل هذه الفاكهة اللذيذة إضافة بسيطة وفعّالة لتعزيز صحة الكبد،مع أنها قد لا تكون علاجًا سحريًا، إلا أن الأطباء يؤكدون أن تناول تفاحتين يوميًا عادة بسيطة وفعالة على المدى الطويل ذات فوائد بعيدة المدى.

فوائد التفاح

كيف تساعد التفاح في تنظيف الكبد من السموم ؟


يُسهم التفاح في صحة الكبد بطرق عديدة، فبالإضافة إلى كونه مصدرًا غنيًا بالألياف، وخاصةً البكتين، الذي يُساعد على إزالة السموم من الجسم عن طريق الارتباط بها والمساعدة في إخراجها، فهو غني أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل التفاح أيضًا على تنظيم مستويات الكوليسترول، مما يقلل من العبء الواقع على الكبد.
يساعد تنظيف الكبد من السموم على تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهو مشكلة صحية متزايدة الانتشار، لا سيما المرتبطة بالأنظمة الغذائية عالية الدهون، وأنماط الحياة الخاملة، واضطرابات التمثيل الغذائي. يمنع التفاح هذه الحالة ويعالجها لأن الألياف القابلة للذوبان ترتبط بالكوليسترول والدهون، مما يحد من امتصاصهما في الجهاز الهضمي.
بالإضافة إلى ذلك، تُوفر البوليفينولات طبقة حماية إضافية لصحة الكبد على المدى الطويل. وتشير بعض الدراسات إلى أن المركبات الموجودة في التفاح، مثل الكيرسيتين، لها تأثيرات مضادة للالتهابات، مما قد يكون مفيدًا للكبد، وخاصةً في حالات مثل مرض الكبد الدهني.

.ماذا يحدث لجسمك لتناول التفاح الاصفر؟


فوائد صحية أخرى لتناول التفاح


إلى جانب العناية بالكبد، يُقدّم التفاح أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية بفضل غناه بالعناصر الغذائية. من هذه الفوائد:


فقدان الوزن
غني بالألياف والماء الصلب يجعل التفاح فاكهةً مُشبِعة، مما يزيد الشعور بالشبع أكثر من تناول كميات متساوية من عصير التفاح. قد يحدث هذا لأن التفاح الكامل يُقلل من سرعة إفراغ المعدة.


ينظم صحة القلب
ارتبط التفاح بانخفاض احتمال الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم. ويقول الأطباء إن هذه الفاكهة غنية بالبوليفينولات، المرتبطة بتناول كميات كبيرة من الفلافونويدات، مما يقلل من احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.


انخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري
كما أن تناول التفاح يقلل من احتمالية الإصابة بداء السكري من النوع الثاني لاحتوائه على نسبة عالية من مادة البوليفينول كيرسيتين، وهي مادة مفيدة للغاية. ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن المهم التأكد من عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفرط.


تعزيز صحة الأمعاء
التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف يعمل بمثابة بريبيوتيك في ميكروبيوم الأمعاء، ولذلك، فإن صحة الأمعاء غالبًا ما تكون مفتاحًا لصحة أفضل. في حين أن بعض الألياف الغذائية لا يمكن هضمها، يصل البكتين إلى القولون سليمًا، مما يعزز نمو البكتيريا النافعة.


يحمي الصحة الإدراكية
يحمي الكيرسيتين الموجود في التفاح دماغك من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وتشير الدراسات إلى أن الكيرسيتين له خصائص وقائية ضد مرض الزهايمر أيضًا.

المصدر: timesnownews.

الكبد مرض الكبد الدهني التفاح تطهير الكبد

