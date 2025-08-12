رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

المانجو من الفاكهة المميزة في الصيف ، ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح ، ألا أنها أيضا مليئة بالقيم الغذائية بما في ذلك فيتامين أ ، ب ، ج ، هـ ، ك ، والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

نستعرض معكم في السطور التالية، أضرار المانجو بكثرة على الكلى والكبد والمعدة، وكذلك أضرار المانجو لمرضى السكري، فلا ينصح بتناول المانجو بشكل يومي وبكميات كبيرة، حيث أنها قد تسبب ببعض الأضرار.



اضرار الاافراط فى المانجو..



1- اضطرابات معوية:-

المانجو مفيد للجهاز الهضمي بس بيعمل مشاكل زي الاسهال والامساك ده علي حسب كمية الاكل والحاله الصحيه للشخص .

2- زيادة في الوزن:-

بتسبب المانجو زيادة وزن وسمنه وده بسبب الافراط في تناولها لانها بتحتوي علي سعرات عاليه بتصل 59kcal/100 g .

3- الحساسية :-

بتسبب المانجو حساسيه لبعض الأشخاص وتختلف درجة الحساسيه من شخص لاخر .

4- ارتفاع السكر في الجسم:-

تسبب إرتفاع نسبة السكر وده بسبب احتوائها علي نسبة كبيره من السكر تصل الي 14g لكل 100g لهذا يحرص عدم اكل المانجو لمرضي السكري.

5- التهاب الحلق:-

بسبب احتواء المانجو علي كميه كبيره من حمض الستريك وفيتامين ج ، وعلشان كده تناول كميه كبيره بيؤدي الي التهاب الحلق .

6- مشكلات في الهضم:-

المشكلات دي بتكون بسبب ان انزيمات المعده احيانا يصعب عليها هضم المانجو وده يؤدي لمشكله في الهضم.

7- ألم التهاب المفاصل:-

تقوم المانجو بزيادة حدة الالم عند المصابين بالتهاب المفاصل لهذا يفضل الابتعاد عن تناول المانجو عند المصابين بالتهاب المفاصل.

8- الغازات:-

بسبب احتواء المانجو علي الياف وسكريات طبيعيه فإن تناولها يؤدي الي ظهور وتراكم الغازات بالامعاء.

9- زيادة الحرارة في الجسم:-

تسبب المانجو عند تناولها ارتفاع درجة حرارة الجسم لهذا يجب تنجب تناولها عن حدوث ارتفاع درجة الحرارة الجسم.