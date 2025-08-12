قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
رنا عصمت

القرفة آمنة بشكل عام عند تناولها بكميات معتدلة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشكلات صحية، ومن أشهر الأضرار المحتملة للإفراط في تناول القرفة نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثي.

 أشهر الأضرار المحتملة للإفراط في تناول القرفة..

1-تلف الكبد:

تحتوي قرفة الكاسيا على مادة الكومارين التي قد تضر الكبد، ولكن هذه المشكلة نادرة لأن مستويات الكومارين غالبًا ما تكون منخفضة، ولكن بعض الأشخاص، خاصةً مرضى الكبد، قد يكونون أكثر حساسية لها.

2-قرح الفم:

التعرض الطويل للقرفة في الفم، مثلًا من الحلوى أو العلكة أو حتى معجون الأسنان، قد يسبب قرح الفم لدى بعض الأشخاص.

3-تهيج الجلد:

نادر الحدوث، حيث تم تسجيل حالات تهيج جلدي وحكة بعد شرب شاي عشبي يحتوي على كمية كبيرة من القرفة، أو استخدام تحاميل مهبلية تحتوي على زيت القرفة.

4-رد فعل تحسسي:

الحساسية من القرفة غير شائعة، لكن ممكنة، وقد تشمل الأعراض:

-دموع العينين.

-العطس وسيلان الأنف.

-السعال.

-الشري.

-اضطراب المعدة أو الإسهال.

-تورم.

-آلام في الصدر.

-صعوبة في التنفس.

-صدمة تحسسية؛ وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة.

5-التداخل مع الأدوية:

يحتوي مركب سينامالديهيد في القرفة على تأثير في طريقة استقلاب بعض الأدوية في الجسم، مما قد يقلل فعاليتها.

كما تحتوي قشرة قرفة الكاسيا أيضًا على نسبة عالية من الكومارين الذي يعمل كمضاد للتخثر، ما قد يكون خطرًا على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية مميعة للدم.

6-مشكلات هضمية

الإفراط في تناول القرفة قد يسبب:

-ألم المعدة.

-حرقة المعدة.

-الغثيان.

-الإمساك.

-الإسهال.

7-مشكلات في الرئة:

الكميات المعتادة من القرفة لا تسبب مشاكل في الرئة، لكن تناول مسحوق القرفة مباشرة وبسرعة قد يسبب:

-السعال والاختناق.

-إحساس بالحرقان في الفم والأنف والحلق.

-نزيف الأنف.

-القيء وضيق الصدر.

القرفة ليست دائمًا آمنة اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

