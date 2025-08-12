ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

يعتبر الجزر من أكثر الأطعمة الهامة والمفيدة جدا للصحة وذلك يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر والمواد الغذائية الهامة كالفيتامينات والأملاح المعدنية، كما أنه يحتوي على محتوى عالي جدا من البيتا- كاروتين .

وفيما يلي سوف نقوم بعرض ماهي فوائد الجزر تعرف على أهم 6 فوائد صحية للجزر وفقا لموقع ديلي ميرور.

فوائد الجزر..

1-تحسن الرؤية:

من أهم فوائد الجزر هو أنه يقوي النظر ويحسن الرؤية حيث أنه يحتوي على فيتامين (أ) ذات التأثير المباشر على العين، كما أن البيتا- كاروتين تحمي العين من المياه الزرقاء وعتامة عدسة العين ولذلك احرص على تناول الجزر وستشعر بتحسن كبير في الرؤية.

2- يحارب السرطان:

حيث أن مادة الكاروتينات مضادة للأكسدة فتهاجم الشقائق الحرة كما أن الجزر يقوي مناعة الجزر لمقاومة المرض، وأظهرت الأبحاث أنه يحتوي على مادة البولي اسيتيلين التي تمنع نمو الخلايا السرطانية، فاحرص على تناول كوب ونصف من الجزر يوميا وستحصل على نتائج إيجابية، وقد تبين كذلك أن الاستهلاك الدائم من الجزر يقي من سرطان القولون والرئة والمستقيم والبروستاتا.

3- يحارب أمراض القلب والشرايين:

الجزر هو علاج جيد جدا لمرضى القلب وضغط الدم، حيث أنه يحتوي على البيتا- كاروتين والألفا- كاروتين والليوتين وهي مضادات للأكسدة تقلل من نسبة الكولستيرول بالدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

4-يحسن صحة الفم:

فالجزر مفيد عموما لصحة الفم، كما أن تناوله يساعد على اللثة والأسنان نظيفة، كما أن الجزر يحفز إفراز اللعاب الذي يوازن حموضة المعدة والبكتيريا في الفم، وهذا بدوره يمنع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، كما أن الجزر يحتوي على فيتامين ج ومضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الماء والتي تساعد في المحافظة على صحة الأسنان الضامة والأسنان واللثة.

5-حماية الكبد:

حيث أن الجزر يعمل على حماية الكبد من تأثير السموم الناتجة من المواد الكيميائية الموجودة بالبيئة، حيث أن النسبة العالية من فيتامين (أ) الموجودة بالجزر تلعب دورا كبيرا في تخليص الجسم من السموم الموجودة به، كما أنها تقلل من ترسب العصارة الصفراوية والدهون في الكبد، كما أن الألياف الذائبة الموجودة بالجزر تعمل على تسهيل عملية تطهير الكبد والقولون من الفضلات

6- يحافظ على صحة الجلد:

نظرا لاحتواء الجزر على فيتامين (أ) ومضادات الأكسدة الأخرى فإنه يساعد على حماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة وإصلاح أنسجة الجلد التالفة، والجدير بالذكر أن شرب عصير الجزر في الصيف يعتبر عاملا قويا في الحماية من أشعة الشمس، والجزر يساعد على الحفاظ على الجلد رطبا وعلى منع ظهور حب الشباب والبقع، وبالإضافة لذلك يمكنك عمل ماسك من الجزر عن طريق خلط ملعقتين من الجزر مع العسل ثم وضعه على الوجه ومنطقة الرقبة ثم يترك لينشف ويغسل بعد ذلك بالماء الدافئ.



