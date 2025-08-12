بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل كوكيز الشوكولاتة بـ بيضة واحدة.

المقادير لعمل كوكيز بالشكولاتة..

ب بيضة واحدة فقط

٣٠ قطعة كوكيز من ٢ كوب دقيق

مقادير الكوكيز

نص كوب سمنة او زبدة و ممكن تستخدمي سمنه على زبدة

نص كوب سكر بودر

عدد ١ بيضة بدرجة حرارة المطبخ

معلقة صغيرة فانيليا

٢ كوب الا ربع دقيق

( دقيق كعك و بسكويت او دقيق جميع الاغراض )

٢ معلقة كبيرة كاكاو خام غير محلى

رشة ملح _ معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج صودا

شوكليت شيبس

الطريقة لعمل كوكيز بالشكولاتة..

تخلط المكونات وتعجن جيدا ويضاف شوكليت ويدمج معا وتشكل وتدخل للفرن

التسوية فى الفرن رف أوسط على درجة حرارة ٢٠٠

وقت التسوية من ١٠ الى ١٥ دقيقة والف عافية