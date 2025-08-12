قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة.. إذا كنتِ تبحثين عن وجبة تجمع بين الطعم الفاخر والفوائد الصحية وسهولة التحضير، فلا شك أن سمك السلمون المشوي هو الخيار الأمثل.

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

السلمون غني بالأوميجا 3 والبروتين، ويتميز بلحمه الطري ونكهته الراقية التي تزداد روعة عندما يُتبل بطريقة صحيحة ويُشوى حتى يأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا. 

وإليك طريقة تحضيره للشيف محمود العمدة.


 المكونات لطريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
 

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

لتحضير السلمون

  • 2 شريحة من سمك السلمون يفضل بسمك متوسط
  • شرائح ليمون للتزيين اختياري
  • للتتبيلة
    3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 1 ملعقة صغيرة خردل ديجون أو عادي
  • 1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب
  • 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
  • رشة فلفل أسود مطحون
  • رشة ملح حسب الذوق
  • رشة زعتر مجفف أو روزماري اختياري

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

1. تحضير التتبيلة
في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون ثم أضيفي الثوم والخردل والعسل والبابريكا والفلفل والملح والزعتر وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

2. تتبيل السلمون
ضعي شرائح السلمون في طبق واسع وصبّي التتبيلة فوقها افركيها جيدًا بالتتبيلة من الجهتين ثم غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ويفضل ساعة.

3. الشوي
سخني مقلاة شواء أو شواية على نار متوسطة إلى عالية
ادهنيها بقليل من الزيت لمنع الالتصاق.

ضعي شرائح السلمون على الجانب الذي فيه الجلد أولًا.

اشوي كل جهة لمدة 4 إلى 5 دقائق تقريبًا حسب سمك القطعة حتى يصبح لونها ذهبيًا والنضج مناسبًا.

قلبيها بحذر لتجنب تفتتها.

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

4. التقديم
قدّمي السلمون ساخنًا مع شرائح ليمون طازجة.

يمكنك إضافة طبق جانبي مثل البطاطس المشوية أو الخضار السوتيه أو أرز بالليمون.

نصائح لنجاح الوصفة

  • لا تطهي السلمون أكثر من اللازم حتى لا يجف.
  • التتبيلة يمكن استخدامها أيضًا كـ صوص تغميس بعد طهيها على النار لدقائق.
  • يمكنك إضافة قليل من الشطة أو الفلفل الحار للتتبيلة إذا كن تحب الطعم الحار.
سمك سمك السلمون طريقة تحضير سمك السلمون طريقة تحضير سمك السلمون المشوي المكونات لطريقة تحضير سمك السلمون المشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

محسن منصور مدير المسرح الحديث

فرقة المسرح الحديث تعود لنشاطها بعرضي سجن النسا وكازينو

أنغام

أنتي بطلة ومشوارك كان صعب .. أصالة تدعم أنغام فى محنتها الصحية l تفاصيل

إبراهيم خان

فى ذكراه.. قصة زواج إبراهيم خان من فنانة مشهورة

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد