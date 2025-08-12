طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة.. إذا كنتِ تبحثين عن وجبة تجمع بين الطعم الفاخر والفوائد الصحية وسهولة التحضير، فلا شك أن سمك السلمون المشوي هو الخيار الأمثل.

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

السلمون غني بالأوميجا 3 والبروتين، ويتميز بلحمه الطري ونكهته الراقية التي تزداد روعة عندما يُتبل بطريقة صحيحة ويُشوى حتى يأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا.

وإليك طريقة تحضيره للشيف محمود العمدة.



المكونات لطريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة



لتحضير السلمون

2 شريحة من سمك السلمون يفضل بسمك متوسط

شرائح ليمون للتزيين اختياري

للتتبيلة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون طازج

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة خردل ديجون أو عادي

1 ملعقة صغيرة عسل أو شراب القيقب

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أسود مطحون

رشة ملح حسب الذوق

رشة زعتر مجفف أو روزماري اختياري

1. تحضير التتبيلة

في وعاء صغير اخلطي عصير الليمون مع زيت الزيتون ثم أضيفي الثوم والخردل والعسل والبابريكا والفلفل والملح والزعتر وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

2. تتبيل السلمون

ضعي شرائح السلمون في طبق واسع وصبّي التتبيلة فوقها افركيها جيدًا بالتتبيلة من الجهتين ثم غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل ويفضل ساعة.

3. الشوي

سخني مقلاة شواء أو شواية على نار متوسطة إلى عالية

ادهنيها بقليل من الزيت لمنع الالتصاق.

ضعي شرائح السلمون على الجانب الذي فيه الجلد أولًا.

اشوي كل جهة لمدة 4 إلى 5 دقائق تقريبًا حسب سمك القطعة حتى يصبح لونها ذهبيًا والنضج مناسبًا.

قلبيها بحذر لتجنب تفتتها.

4. التقديم

قدّمي السلمون ساخنًا مع شرائح ليمون طازجة.

يمكنك إضافة طبق جانبي مثل البطاطس المشوية أو الخضار السوتيه أو أرز بالليمون.

نصائح لنجاح الوصفة