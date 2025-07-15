تتبيلة خطيرة .. لعمل سمك السلمون المدخن

يتمتع السلمون بمذاق لذيذ لكن لاتجيد الكثير من النساء طهيه فـ السلمون ليس مجرد قطع معلبة نتناولها بجانب السلطة بل هناك أطباق كثيرة وشهية ومفيدة يمكن تقديمها على مائدة الاسرة من سمك السلمون.

مقادير عمل السلمون المدخن:

رشة بهارات

رشة جنزبيل

ملح ناعم "حسب الرغبة"

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

2 عود زعتر

4 ملاعق كبيرة زيت الزيتون

4 شرائح سمك السلمون

طريقة عمل السلمون المدخن:

- نضع شرائح سمك السلمون فى اناء كبير ثم نضع الزيت والزعتر والجنزبيل والكمون والليمون والملح والتوابل.

- نقلب جميع المكونات جيدا ثم نقوم بتغطيتهم ونضعهم فى الثلاجة لمدة ساعتين.

- بعد اخراج السلمون من الثلاجة نضعه فى الشواية بعد دهانها بزيت الزيتون ونترك كل جانب على النار لمدة دقيقتين.

- نضع السملون المدخن فى طبق التقديم بجانب سلطة خضراء او خضار سوتيه.