بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

تصدرت عارضة الأزياء والمؤثرة الشهيرة جورجينا رودريجيز، تريند مؤشر البحث عبر موقع “جوجل”، بعد نشرها صورا جديدة لها لاقت تفاعلًا واسعًا احتفالا بخطوبتها منه.

وتتميز جورجينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد جورجينا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



