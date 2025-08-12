طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

تسمى حالة ضعف الدورة الدموية في الساقين "مرض الشرايين الطرفية" أو PAD، وتختلف أعراضها من شخص لآخر نسبيا، لكن هناك بعض العلامات والأعراض المشتركة مثل وجود ألم في إحدى الساقين وعدم التئام الجروح.



مؤشرات تدل على ضعف أو خمول الدورة الدموية في الساقين..

1- عدم الجلوس طوال اليوم:

الجلوس طوال اليوم يمكن أن يقلل من تدفق الدورة الدموية إلى الجزء السفلي من الجسم، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

2- التوقف عن التدخين:

النيكوتين الموجود في السجائر ومنتجات التبغ يمكن أن يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي PAD الذي تظهر العديد من أعراضه في الساقين، كما يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

3- التحكم في ضغط الدم:

ارتفاع ضغط الدم يتسبب في وجود ضغط ومجهود زائد على جدران الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين ومرض الشريان المحيطي، لذا يجب فحص الضغط بصورة منتظمة وعلاجه في حالة ارتفاعه.

4- الحفاظ على رطوبة الجسم:

شرب كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على حجم الدم في مستوى مناسب، ويُعتبر من طرق تنشيط الدورة الدموية للقدمين والحفاظ عليها. ويجب شرب ما يقرب من 8 أكواب من الماء يومياً.

5- التمارين الرياضية:

النشاط الجسدي يُعتبر من أفضل طرق تنشيط الدورة الدموية للقدمين وتنشيطها بشكل عام، وأي نوع من الحركة يمكن أن يعزز من تدفق الدم. وتساعد التمارين الرياضية في رفع معدل نبضات القلب، مما يساعد في سرعة تحرك الدم خلال الجسم.

6- استخدام جوارب الضغط:

جوارب الضغط أو الجوارب الضاغطة تساعد بالضغط على الساقين لمنع وقوف الدم في تلك المنطقة لفترة طويلة، كما يمكن أن تساعد في عودة الدم مرة أخرى إلى القلب.

7- اتباع نظام غذائي متوازن:

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالحالات الصحية التي تؤثر على الدورة الدموية مثلتصلب الشرايين وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

8-التفريش الجاف للجسم:

التفريش الجاف للجسم له فوائد صحية منها تحسين وتنشيط الدورة الدموية، ويمكنك استخدام فرشاة جافة وصلبة لفرش الجسم والجلد بشكل يومي وبصورة ناعمة، حيث يساعد هذا في تقشير البشرة مع تحسين الدورة الدموية وتصريف الغدد الليمفاوية.

9- الاستحمام بماء دافئ:

الاستحمام بماء دافئ يمكن أن يعزز بشكل مؤقت من تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية. كما أن تناول مشروب ساخن مثل الشاي يمكن أن يكون له نفس التأثير.