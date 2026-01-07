قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من داخل المسجد.. إمام بقنا يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد عبر مكبرات الصوت
سوريا .. إعلان حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب
البابا تواضروس: رسالة الرئيس السيسي تدعو إلى العمل والتفكير المشترك
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
محافظات

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

جانب من الجولة بسوهاج
جانب من الجولة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيد الميلاد المجيد، شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بالعيد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

محافظة سوهاج

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة،  والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف.

والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً على أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد مدير أمن سوهاج

