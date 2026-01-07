محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيد الميلاد المجيد، شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية فرحتهم بالعيد، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى كسوة العيد، وسط أجواء من الفرح والسرور.

محافظة سوهاج

وقد رافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حسني رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف.

والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر والأوقاف، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب محافظ سوهاج عن سعادته بمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً على أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مقدما التهنئة لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.