محافظات

استغرقت 6 ساعات.. إنقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الإبهام بمستشفى سوهاج الجامعي

العملية التي تم إجراؤها
العملية التي تم إجراؤها
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى جامعة سوهاج في إنقاذ شاب يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، مصابًا ببتر كامل في إصبع الإبهام لليد اليمنى، وقطع كامل بالشرايين والأوردة، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض (ساطور)، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه مستشفيات جامعة سوهاج من كوادر طبية متميزة وتجهيزات متقدمة، وقدرتها على التعامل مع أدق وأصعب الحالات الطارئة، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتدخل الفوري الذي كان له دور حاسم في إنقاذ الاصبع المصاب وإعادته لوظيفته.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الفريق الطبي نجح في إعادة زرع إصبع الإبهام باستخدام جراحة ميكروسكوبية دقيقة استغرقت نحو 6 ساعات، تم خلالها توصيل الشرايين والأوردة والأعصاب المغذية للإصبع، بالإضافة إلى تثبيت عظام الإصبع باستخدام أسلاك معدنية، مما ساهم في استعادة الدورة الدموية واستقرار الحالة.

وأشار الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن العملية تُعد من العمليات الدقيقة والمعقدة التي تتطلب مهارة عالية وتكاملًا بين الفرق الطبية، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية لا تدخر جهدًا في توفير الدعم الكامل لإنجاح مثل هذه التدخلات الجراحية المتقدمة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور ياسر عثمان مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، أن الشرايين والأوردة والأعصاب استعادت وظائفها الحيوية، وأن الحالة تشافت واستقرت ولا توجد أي مضاعفات، مع استمرار المتابعة لضمان التعافي الكامل.

وضم الفريق الطبي من وحدة الجراحات الميكروسكوبية الدكتور محمود عبدالمولى مدرس مساعد، والدكتور عبدالله بكري، والدكتور أحمد عيد والدكتور زياد عصام أطباء مقيمين بالوحدة ومن قسم التخدير الدكتور أحمد احمد عزمى مدرس مساعد، الدكتور احمد سمير طبيب مقيم، ومن فريق التمريض مستر محمد طه ومستر محمد السيد.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي ساطور

