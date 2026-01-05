قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
الطقس اليوم.. شديد البرودة وفرص أمطار خفيفة ببعض المناطق
"هيسقطوا".. آلية عقاب الغشاشين ومثيري الشغب في امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بنين في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا
16 رجب.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5 يناير 2026
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
رئيس الخدمات البيطرية: نحتاج لسنوات للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة
بداية 2026 على صفيح ساخن.. مخاطر خفية تحاصر الصغار في قرى سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

مع الساعات الأولى لبداية عام 2026، لم تكن محافظة سوهاج على موعد مع الهدوء بقدر ما واجهت وقائع متتالية دقت ناقوس الخطر، بعدما تحولت الشوارع والمنازل إلى ساحات تهديد صامت لحياة الأطفال، في مشاهد متفرقة جمعتها خطورة واحدة، واختلفت أدواتها بين كلب مسعور وعقرب شديد السمية.

القصة الكاملة بدأت في قرية الكولة، التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم شرقي سوهاج، حينما أُصيب 4 أطفال، جميعهم في العقد الأول من العمر، بعقر كلب ضال يُشتبه في إصابته بالسعار، أثناء لهوهم في الشارع، قبل أن يتحول اللعب البريء إلى لحظات رعب وصراخ، دفعت الأهالي للتدخل السريع وإنقاذ الأطفال من بين أنياب الخطر.

ماذا حدث؟

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والأمصال الوقائية، وسط حالة من القلق والخوف بين أسرهم، في ظل تكرار وقائع الكلاب الضالة داخل القرى والمناطق السكنية، ما أعاد للأذهان تساؤلات قديمة متجددة حول آليات المواجهة والوقاية.

وفي مشهد آخر لا يقل خطورة، وفي اليوم الأول من يناير لعام 2026، استقبل مستشفى جهينة المركزي حالة طوارئ بالغة التعقيد، لطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، وصلت وهي تعاني من إعياء شديد وأعراض غامضة بدت في ظاهرها كنزلة شعبية، قبل أن تكشف الدقائق التالية عن مفاجأة صادمة.

يقظة الطبيبة المعالجة وعدم اطمئنانها للتشخيص المبدئي قادا إلى فحص دقيق، أسفر عن العثور على عقرب حي كبير الحجم داخل ملابس الطفلة، ومع مرور لحظات قليلة بدأت أعراض لدغة العقرب شديدة السمية في الظهور، لتدخل الرضيعة في مرحلة حرجة كادت تنتهي بكارثة.

التحرك السريع للفريق الطبي كان كلمة السر في إنقاذ حياة الطفلة، حيث جرى إعطاؤها 15 جرعة من المصل المضاد للدغات العقارب، ما أدى إلى تحسن حالتها الصحية بشكل ملحوظ واستقرارها بعد ساعات عصيبة.

هاتان الواقعتان، رغم اختلاف المكان والظروف، حملتا رسالة واحدة مع بداية عام جديد، مفادها أن الخطر لم يعد قادمًا من الحوادث الكبرى فقط، بل من تفاصيل يومية مهملة، تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية، لحماية الأطفال من تهديدات قد تكون مختبئة في الشارع أو داخل المنزل؛ بسبب انتشار الحيوانات المسعورة والحشرات السامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كلب عقرب

