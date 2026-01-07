قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني: العدو يسعى إلى استنزاف قدراتنا ويحاول إلحاق الضرر بمواردنا الوطنية
ميسي يكشف تفاصيل حياته في ميامي وطموحه لامتلاك نادٍ بعد الاعتزال
اتفاق مفاجئ بين سوريا وإسرائيل.. منطقة منزوعة السلاح ومنتجع سياحي
البابا تواضروس: مشاركة الرئيس السيسي في عيد الميلاد تقليد وطني راسخ يعكس وحدة المصريين
قائد الجيش الإيراني: الاحتجاجات طبيعية.. وتحولها إلى شغب أمر غير مقبول
77 فرصة عمل بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد براتب 20 ألف جنيه
تعاون بين هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح لدعم مشروع الضبعة
مقـ.تل 5 وإصابة 24 آخرين.. سقوط حافلة في وادٍ قرب مدينة تالاغانغ الباكستانية
دون إصابات.. إخماد حريق بشاحنة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بالإسكندرية
صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة
أول تعليق من الطبيب المصري الحائز على لقب رجل العام في الشرق الأوسط
أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-1-2026
محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الطوائف القبطية بعيد الميلاد المجيد

أحمد بسيوني

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الإخوة الأقباط الأرثوذكس، وطوائف الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والإنجيليين، احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد،  بحضور اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ولفيف من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل المحافظ جولته بمشاركة طائفة الأرمن الأرثوذكس الاحتفالات بمقر بطريركية الأرمن الأرثوذكس، بحضور الأب كريكور مورديان نائب المطران وراعي الكنيسة، ثم توجه للمشاركة في احتفالات طائفة الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الغطاس المجيد، وفقًا للتقويم الغربي، والذي يتزامن مع عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، بمقر بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا، بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني، إلى جانب لفيف من سفراء وقناصل دولتي اليونان وقبرص ونائب السفيرة الامريكية بالقاهرة.

كما شارك المحافظ الطائفة الإنجيلية احتفالاتها في الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، حيث كان في استقباله الدكتور القس راضي عطالله والدكتور القس جورج شاكر، قبل أن يختتم جولته بزيارة الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط الأرثوذكس، بحضور الأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع شرق.

وخلال كلمته أكد المحافظ أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تمثل رسالة متجددة تؤكد أن قوة مصر وصلابتها تكمن في وحدة نسيجها الوطني وتلاحم أبنائها، مؤكدًا أن الأوطان تُختبر في أوقات الأزمات، وما نشهده اليوم على الساحة العالمية من تحديات واضطرابات، يؤكد أن مصر قادرة على العبور الآمن بفضل وعي شعبها وتماسك جبهتها الداخلية، ووحدة نسيجها الوطني الذي يمثل صمام الأمان الحقيقي للدولة.

وأضاف أن مصر تنعم برؤية قيادية حكيمة استطاعت، منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترسيخ دعائم السلام والاستقرار، ليس فقط بين أبناء الوطن الواحد، بل على مستوى علاقاتها الإقليمية مع دول الجوار.

وهو ما يتجلى بوضوح في الإسكندرية، التي تمثل نموذجًا حيًا للسلام والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان على مر التاريخ، فتجمع بين الأصالة والمحبة دون تفرقة أو تعصب.

مؤكدًا ان محافظة الإسكندرية تواصل مسيرة التطوير والبناء لصالح المواطن دون أي تمييز، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الإسكندرية للجميع، وأن الإنجازات التي تتحقق على أرضها نتاج تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعيد للإسكندرية رونقها ويعزز واجهتها الحضارية

وفي ختام كلمته، هنأ الطوائف القبطية متمنيًا  أن يحفظ مصر وشعبها، وأن ينعم عليها بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مؤكدًا أن دعم الكنيسة والوقوف إلى جانبها في أنشطتها واجب وطني، وأن البركة تحل على الإسكندرية ما دامت صلوات أبنائها متحدة من أجل السلام والمحبة والإخاء.

الاسكندرية الاخوة الاقباط عيد الميلاد تهنئة كنائس

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يمد غزة بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

صورة من اللقاء

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

استقبالات البابا تواضروس التهاني من أبناء الكنيسة

مقابلات عيد الميلاد.. البابا تواضروس وسط أبناء الكنيسة بالعباسية

بالصور

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

وزيري التعليم العالي والزراعة يناقشان الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء.. صور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

