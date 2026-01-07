صحة كفر الشيخ توجه 7 نصائح للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دليلاً إرشادياً يتضمن 7 نصائح جوهرية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن والفعال مع المصابين بنزلات الإنفلونزا داخل البيوت.
يأتي هذا في إطار جهود رفع الوعي الصحي ومنع انتشار العدوى بين أفراد الأسرة، بتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
نصائح للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل
وأشارت المديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر «انفوجراف» إلى النصائح السبعة للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل وهي :
- استشارة الطبيب المعالج مع الالتزام بالبقاء في المنزل حتى اختفاء الأعراض تماماً
- تغطية الفم والأنف بالكمامة عند مخالطة الآخرين
- تقليل عدد المخالطين من الأهل والزملاء قدر الإمكان
- غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار
- الحرص على تجديد الهواء في المنزل بصفة مستمرة
- تنظيف وتطهير الأسطح والأرضيات باستمرار والتخلص الآمن من النفايات
- التغذية السليمة وشرب السوائل باستمرار