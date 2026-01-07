قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
محافظات

صحة كفر الشيخ توجه 7 نصائح للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل

مديرية الصحة بكفر الشيخ
مديرية الصحة بكفر الشيخ
محمود زيدان

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دليلاً إرشادياً يتضمن 7 نصائح جوهرية للمواطنين حول كيفية التعامل الآمن والفعال مع المصابين بنزلات الإنفلونزا داخل البيوت.

يأتي هذا في إطار جهود رفع الوعي الصحي ومنع انتشار العدوى بين أفراد الأسرة، بتوجيهات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

 نصائح للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل

وأشارت المديرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبر «انفوجراف» إلى النصائح السبعة للتعامل مع مريض الإنفلونزا بالمنزل وهي : 

  • استشارة الطبيب المعالج مع الالتزام بالبقاء في المنزل حتى اختفاء الأعراض تماماً
  • تغطية الفم والأنف بالكمامة عند مخالطة الآخرين
  • تقليل عدد المخالطين من الأهل والزملاء قدر الإمكان
  • غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار
  • الحرص على تجديد الهواء في المنزل بصفة مستمرة
  • تنظيف وتطهير الأسطح والأرضيات باستمرار والتخلص الآمن من النفايات
  • التغذية السليمة وشرب السوائل باستمرار
