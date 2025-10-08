ممنوع دخول الإسرائيليين.. لافتة في مطعم بتايلاند تثير جدلا واسعا| صورة

أثارت لافتة وضعت على مدخل أحد المطاعم في جزيرة "كوفنغان" السياحية بتايلاند، كتب عليها "No Israelis" (ممنوع دخول الإسرائيليين)، حالة من الجدل والاستياء، خاصة في أوساط السياح القادمين من إسرائيل، الذين اعتبروا الأمر تصرفاً عنصرياً وغير مقبول.

وبحسب ما نقلته القناة الإسرائيلية "12"، قال سائح يُدعى "إيتسيك" إنه توجه إلى المطعم بصحبة أصدقائه بعد قراءته لتقييمات إيجابية على الإنترنت، لكنه فوجئ بأحد العاملين يشير إلى لافتة صغيرة تمنع دخول الإسرائيليين، قبل أن يطلب منه المغادرة.

وأوضح السائح أن صاحب المطعم برر هذا القرار بتعرضه لموقف سابق، حينما تناولت مجموعة إسرائيلية الطعام هناك، لكن معظمهم غادر دون دفع الفاتورة، وهو ما دفعه إلى منع دخول جميع الإسرائيليين منذ ذلك الحين.

غير أن "إيتسيك" اعتبر هذا التبرير "غير منطقي"، مؤكداً أن "تعميم تصرف فردي على مجموعة كاملة يعد سلوكاً تمييزياً لا يمكن تبريره".

ونشر السائح روايته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى مقاطعة المطعم والوقوف ضد ما وصفه بـ"العنصرية"، محذراً من احتمال انتشار مثل هذه المواقف إذا لم يتم التصدي لها.

كما تحدثت سائحة إسرائيلية أخرى عن تجربة مشابهة في المطعم ذاته، حيث طُلب من شريكها مغادرة المكان لأنه لم يطلب طعاماً، رغم وجود طاولات شاغرة.

وأضافت أنها لاحقاً اكتشفت شكاوى مماثلة من سياح إسرائيليين آخرين تحدثوا عن "معاملة عدائية" من إدارة المطعم.

الحادثة أثارت موجة استياء بين الإسرائيليين الذين يتوافدون على الجزيرة بأعداد كبيرة، واعتبر بعضهم أن ما حدث يعد "تمييزاً لا يليق بعام 2025". وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التايلاندية بشأن الواقعة.