خلال 72 ساعة .. استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

استخراج جواز سفر مستعجل
استخراج جواز سفر مستعجل
رشا عوني

يحتاج البعض لـ استخراج جواز سفر مستعجل خلال أيام قليلة ، أو استخراج بدل فاقد لجواز السفر، ويحتاج الأمر لعدة أوراق هامة يجب توافرها عند استخراج جواز سفر، ويمكنك استخراجه بشكل عاجل من خلال مصلحة الجوازات بالعباسية.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

 

1- رسوم استخراج جواز سفر مستعجل خلال 24 ساعة ، وتكلفته قدرها 1450 جنيها

2- تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيها ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.

مكان استخراج جواز سفر مستعجل

أقسام الجوازات حسب العنوان في بطاقة الرقم القومي.

مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية (لغير المقيمين بالقاهرة).

كيفية استخراج بدل فاقد لـ«جواز السفر» والرسوم المقررة والأوراق المطلوبة - الأسبوع
استخراج جواز سفر مستعجل

استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين

1-الدخول على موقع وزارة الداخلية: هنا 

2-التوجه إلى "دليل الخدمات الحكومية"  "الهجرة والجنسية".

3-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

4-تعبئة نموذج طلب الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.

5-سداد الرسوم إلكترونيًا.

6-تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

وتُسلم الجوازات المستعجلة في خلال 48 ساعة، أما الجوازات الفورية فتُسلَّم خلال 24 ساعة فقط.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر


1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

لو ضاع منك باسبورك تعمل ايه.. خطوات استخراج بدل فاقد
استخراج جواز سفر

استخراج بدل فاقد جواز سفر

إذا كان الجواز قد تعرض للتلف نتيجة لعوامل غير متعمدة (مثل تمزقه أو تعرضه للماء)، فإنه يُطلب من المتقدم تقديم الجواز التالف نفسه في المكتب المختص.

في حالة التالف، يجب أن يكون الجواز قابلًا للعرض ولا يمكن استخراج بدل فاقد في حال كان الجواز في حالة محطمة تمامًا بحيث لا يمكن قرائته.

استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر مستعجل استخرجا بدل فاقد جواز السفر مكان استخراج جواز السفر المستعجل سعر استخراج جواز سفر مستعجل

