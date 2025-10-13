محليا وإفريقيا | 4 مواجهات نارية بـ انتظار الأهلي في أكتوبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لخوض مواجهات نارية محليا وقاريا وذلك خلال شهر اكتوبر الجاري.





وتعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدانماركي ييس توروب لمدة عامين ونصف لتدريب الشياطين الحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025-2026.ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب للوصول إلى صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة فريقا المصري المتصدر والزمالك الوصيف لاسيما وأن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة في المسابقة المحلية.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 4مباراة خلال شهر أكتوبر ضمن منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.





جاءت مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري الممتاز على النحو التالي:إيجل نوار البوروندي vs الأهلي

ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 18 أكتوبر

الساعة 3 عصرا





الأهلي VS إيجل نوار الرواندي

إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 25 أكتوبر

الساعة 8 مساء





الجولة 11

الأهلي VS الإتحاد السكندري

الثلاثاء 22 أكتوبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد القاهرة الدولي





الجولة 12

الأهلي VS بتروجيت

الأربعاء 29 أكتوبر

الساعة 8:00 مساءًا

ستاد الكلية الحربية





ترتيب الأهلي في جدول الدوري



يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعها من 8 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الزمالك الذي يمتلك 17 نقطة من 9 لقاءات.



ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي، يليه وادي دجلة، ثم بيراميدز وإنبي بـ14 نقطة لكل منهما.ويأمل الفريق في استغلال مبارياته المؤجلة من أجل استعادة الصدارة مع عودة بعض اللاعبين المصابين وانضمام العناصر الدولية بعد التوقف.