قمة شرم الشيخ للسلام| ترامب يغادر مصر بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد
قمة شرم الشيخ للسلام تؤكد دعم اتفاق إنهاء الحرب في غزة وتكريس مسار التسوية السياسية
ترامب: الجيش المصري أحد أقوى الجيوش في العالم
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
أبو هميلة: قمة شرم الشيخ تؤكد دور مصر كمنبر للحوار والسلام العالمي
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
رياضة

محليا وإفريقيا | 4 مواجهات نارية بـ انتظار الأهلي في أكتوبر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لخوض مواجهات نارية محليا وقاريا وذلك خلال شهر اكتوبر الجاري.



وتعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع الدانماركي ييس توروب لمدة عامين ونصف لتدريب الشياطين الحمر خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025-2026.ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب للوصول إلى صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز ومطاردة فريقا المصري المتصدر والزمالك الوصيف لاسيما وأن المارد الأحمر له مباراة مؤجلة في المسابقة المحلية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب 4مباراة خلال شهر أكتوبر ضمن منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز.



جاءت مباريات النادي الأهلي القادمة في الدوري الممتاز على النحو التالي:إيجل نوار البوروندي vs الأهلي

ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا
السبت 18 أكتوبر 
الساعة 3 عصرا 
 


الأهلي VS إيجل نوار الرواندي

إياب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا
السبت 25 أكتوبر 
الساعة 8 مساء
 


الجولة 11
الأهلي VS الإتحاد السكندري 
الثلاثاء 22 أكتوبر 
الساعة 8:00 مساءًا
ستاد القاهرة الدولي
 


الجولة 12
الأهلي VS بتروجيت 
الأربعاء 29 أكتوبر
الساعة 8:00 مساءًا
ستاد الكلية الحربية

 

ترتيب الأهلي في جدول الدوري


يحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة جمعها من 8 مباريات، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر الزمالك الذي يمتلك 17 نقطة من 9 لقاءات.


ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني بنفس رصيد الأهلي، يليه وادي دجلة، ثم بيراميدز وإنبي بـ14 نقطة لكل منهما.ويأمل الفريق في استغلال مبارياته المؤجلة من أجل استعادة الصدارة مع عودة بعض اللاعبين المصابين وانضمام العناصر الدولية بعد التوقف.

الأهلي ييس توروب الدوري دوري ابطال افريقيا الاتحاد السكندري

