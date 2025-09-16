محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"

أكد محافظ كفر الشيخ اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، اليوم الثلاثاء، أن قطاع التضامن الاجتماعي بالمحافظة يُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الجهود خلال العام الجاري شملت مبادرات رئاسية ومشروعات اقتصادية وخدمات إغاثية مباشرة، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة حماية شاملة للمواطنين.



وقال محافظ كفرالشيخ ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المحافظة شاركت بفعالية في المبادرات الرئاسية، ففي إطار مبادرة "حياة كريمة" تم تنفيذ 7 مشروعات لإنشاء وحدات تضامن اجتماعي بمركز مطوبس لتقديم الخدمات المتكاملة للأهالي، كما يجري العمل ضمن مبادرة "سكن كريم" لرفع كفاءة 562 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا، فضلًا عن متابعة عدة مشروعات تنموية في التمكين الاقتصادي، منها 300 مشروع بقرية البصراط، ومشروع "جزور" الذي استفاد منه 200 شخص، و5 مشروعات لزراعة "الأيزولا" في بلطيم، إضافة إلى مشروع التشغيل الذاتي بمركز فوه الذي شمل 250 مستفيدًا.



وأوضح أن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت توفير 6500 فيزا جديدة لبرنامج تكافل وكرامة إلى جانب 403 فيزات معاد إصدارها، كما تم توزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة الأوقاف، و3500 كرتونة مواد غذائية،و3000 حقيبة مدرسية، و2000 بطانية، لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا.



وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم ورعاية ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم وتمكينهم في مختلف المجالات، موضحًا أنه تم استخراج 4120 كارت خدمات متكاملة خلال عام واحد لأبناء المحافظة، بما يضمن حصولهم على كافة الامتيازات والخدمات المقررة لهم في سهولة ويسر، فضلًا عن تنفيذ برنامج "مودة" بالمحافظة بهدف توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، بما يضمن بناء أسرة مصرية مستقرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف نشر القيم الإيجابية وتعزيز الوعي بالمسؤوليات الأسرية، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة باعتبارها أساس المجتمع.



ولفت محافظ كفرالشيخ أنه تم صرف مساعدات مالية لأكثر من 60 حالة إغاثة عاجلة، بالإضافة إلى 214 حالة ملحة، بجانب تقديم دعم صحي مباشر للحالات العاجلة، منها تحويل مواطن يعاني من اضطرابات نفسية إلى مستشفى متخصص، وتوفير قرار علاج على نفقة الدولة لمواطن آخر لتركيب مفصل صناعي، مع حل مشكلة العاملين بنظام الأجر اليومي للاستفادة من خدمات التأمين الصحي، فضلًا عن دعم الأسر المنتجة بإنشاء 20 كشك بقالة كمصدر دخل ثابت لهم.



وشدد على أن ملف الأسرة والطفولة والمرأة يحظى باهتمام كبير، حيث تم تسليم 5 أطفال لأسر بديلة مع متابعة أوضاعهم عبر 74 زيارة منزلية، وتنفيذ زيارات لـ 12 مؤسسة إيوائية ودار أيتام و60 حضانة، وتنظيم تدريب إلزامي للأسر البديلة، كما نفذت الرائدات الاجتماعيات 444 ألفا و550 زيارة منزلية للتثقيف المجتمعي، إلى جانب عقد 136 ندوة توعوية، وتكليف 25 رائدة لإجراء مسح شامل للحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن.



وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا بدعم الجمعيات الأهلية وخدمة المواطنين، حيث تم فحص 20 شكوى متعلقة بالجمعيات، ومراجعة 185 محضر مجلس إدارة، واستقبال 902 طلب حج ومراجعة أوراق 315 فائزًا بالقرعة، فضلًا عن التعامل مع 1210 شكاوى واردة من مختلف القنوات الرسمية، وصرف مساعدات لـ 34 حالة إغاثة استجابةً لطلبات المواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.