يسعى عدد كبير من المواطنيين إلى الحصول على فيزا أمريكا، سواء بغرض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأهل والأصدقاء، إذ تعتبر الولايات المتحدة من أبرز الوجهات التي يسعى الكثيرون إلى السفر إليها.

وتاتي فيزا أمريكا 5 سنوات كخيار مثالي لما تمنحه من مرونة وحرية في التنقل على مدار فترة طويلة دون الحاجة إلى إعادة التقديم كل فترة قصيرة.

وتعد فيزا أمريكا من فئة B1/B2 هي الأكثر شيوعا للمصريين، حيث تغطي أغراض الزيارة القصيرة مثل السياحة أو حضور اجتماعات الأعمال أو تلقي العلاج أو زيارة الأقارب.

كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها

وفي حال منحها بصلاحية 5 سنوات، فإنها تمثل ميزة مهمة للراغبين في السفر المتكرر إلى الولايات المتحدة، وإن كانت مدة الصلاحية التي يحصل عليها المتقدم تظل خاضعة لتقدير المسؤول القنصلي.

تكلفة فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر

أما فيما يخص سعر فيزا أمريكا 5 سنوات، فإنه لا يختلف عن الرسوم الموحدة لتأشيرة B1/B2، حيث تبلغ حاليا 185 دولارا أمريكيا، وهو ما يعرف باسم رسوم MRV.

ويشمل هذا المبلغ تكلفة تقديم الطلب ومعالجته وحجز موعد المقابلة، لكنه غير قابل للاسترداد سواء تمت الموافقة على الطلب أم تم رفضه، كما لا يمثل أي ضمان للحصول على التأشيرة أو لمدتها.

ويتحمل المتقدم إلى جانب هذه الرسوم تكاليف إضافية، مثل صور التأشيرة وفق المواصفات الرسمية، ومصاريف التنقل لحضور المقابلة في السفارة أو القنصلية، فضلا عن رسوم خدمات بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة التي تقدم المساعدة في تجهيز الأوراق.

وتشمل مميزات فيزا أمريكا 5 سنوات مرونة التنقل بين مصر والولايات المتحدة خلال فترة الصلاحية، وتغطية أغراض متعددة من السياحة إلى العلاج أو الأعمال، إلى جانب كونها وثيقة داعمة في تسهيل دخول بعض الدول الأخرى.

لكن في المقابل، يعتمد الحصول عليها على استيفاء شروط أساسية، أبرزها إثبات الروابط القوية بمصر من خلال العمل المستقر أو الممتلكات أو الروابط الأسرية، بالإضافة إلى القدرة المالية وعدم وجود نية للهجرة.

ويخضع المتقدم إلى مقابلة شخصية في السفارة، حيث تعد هذه الخطوة الفيصل في تقييم أهليته.

وخلالها، يجب أن يكون المتقدم صريحا وواثقا في إجاباته، مع تقديم المستندات الداعمة التي تثبت وضعه المالي والاجتماعي وروابطه بمصر.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة منحت في فترات سابقة للمصريين تأشيرات بصلاحية 10 سنوات، فإن صلاحية 5 سنوات تظل الأكثر شيوعا في المرحلة الحالية، وهو ما يجعلها الخيار الأبرز أمام الراغبين في السفر بشكل متكرر، مع بقاء الرسوم الأساسية نفسها دون تغيير.