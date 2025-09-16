توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر، حالة من النشاط الملحوظ، مع استمرار الإقبال الكبير من المواطنين لمعرفة أسعار المعدن الأصفر في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الآمن الأول لحفظ القيمة ومواجهة التضخم، خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

صعد الذهب العالمي الي أعلي مستوياتة

وذلك بعدما صعد الذهب العالمي الي أعلي مستوياتة، باقترب سعر الأونصة من مستوى 3700 دولار، وذلك قبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية التي تترقب بدورها قرارات البنك المركزي الأمريكي وتداعياتها على حركة المعدن النفيس.

وسجل عيار 24، وهو الأكثر نقاء واستخداما في السبائك والمشغولات الفاخرة، زيادات ملحوظة مدفوعا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب تزايد توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، ما عزز موجة شراء قوية داخل الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن الذهب في السوق قد يشهد مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القريبة، متوقعين أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه حال استمرار الزخم الشرائي عالميا وتأكيد الفيدرالي على بدء دورة تيسير نقدي ممتدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية متوسطات جاءت كالتالي:

عيار 24: بيع 5674 جنيه، شراء 5651 جنيه.

عيار 22: بيع 5201 جنيه، شراء 5180 جنيه.

عيار 21: بيع 4965 جنيه، شراء 4945 جنيه.

عيار 18: بيع 4256 جنيه، شراء 4239 جنيه.

عيار 14: بيع 3310 جنيه، شراء 3297 جنيه.

عيار 12: بيع 2837 جنيه، شراء 2826 جنيه.

الأونصة: بيع 176490 جنيه، شراء 175779 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 39720 جنيه، شراء 39560 جنيه.

وسجلت الأونصة عالميا 3692.49 دولار.

أسعار الذهب أمس الاثنين 15 سبتمبر 2025

عيار 24: 5606 جنيه للبيع، 5583 جنيه للشراء.

عيار 21: 4905 جنيه للبيع، 4885 جنيه للشراء.

الأونصة: 174357 جنيه للبيع، 173646 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 39240 جنيه للبيع، 39080 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة بالدولار 3648.45 دولار.

أسعار الذهب أول أمس الأحد 14 سبتمبر 2025

عيار 24: 5600 جنيه للبيع، 5577 جنيه للشراء.

عيار 21: 4900 جنيه للبيع، 4880 جنيه للشراء.

الأونصة: 174180 جنيه للبيع، 173469 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 39200 جنيه للبيع، 39040 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا 3643.12 دولار.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين في مصر، ما يجعل أي تحركات سعرية له محل اهتمام واسع من جانب المقبلين على شراء الذهب سواء بغرض الزينة أو الادخار.

وتتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية إلى تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع المرتقب، إذ ستكون كلماته بمثابة مؤشر رئيسي على توجه السياسة النقدية الأمريكية في المرحلة المقبلة.

وفي حال تأكيد استمرار خفض الفائدة، فإن ذلك سيدفع الذهب إلى تسجيل قمم سعرية جديدة، مع ارتفاع الطلب العالمي باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي السياق المحلي، يترقب المتعاملون بالسوق المصرية انعكاس القرارات الأمريكية على الأسعار الداخلية، خاصة أن حركة الذهب محليا ترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ويؤكد خبراء أن استمرار تراجع الدولار مع خفض الفائدة سيمنح الذهب دفعة قوية نحو المزيد من المكاسب، ما يجعل الفترة المقبلة شديدة الأهمية للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

الأعيرة الأكثر تداولا

يأتي عيار 21 في صدارة المبيعات باعتباره الأكثر طلبا للخطوبة والزواج، بينما يحتل عيار 24 مكانة مميزة لنقائه العالي، فيما يلقى عيار 18 إقبالا واسعا بين الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيا.

وتظل الجنيهات الذهبية والسبائك الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن ادخار آمن.

العوامل المؤثرة على الأسعار

ترتبط أسعار الذهب في مصر مباشرة بحركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن السياسات النقدية ومعدلات التضخم، ما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف إلى السعر الأساسي للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها وفقا للتصميم والعيار، بجانب رسوم دمغة ثابتة تخصم عند البيع ولا يتم استردادها.