قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي عن الإيجار القديم: الخطأ الذي حدث ترك القوانين لسنوات طويلة دون تعديل
ارتفع 40 جنيها .. سعر الجنيه الذهب في مصر الآن
مدبولي: إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.. وعدد الجامعات وصل لـ 125
استصلاح الصحراء .. مدبولي: اللي الدولة عملته في الزراعة ميقدرش يعمله القطاع الخاص
رئيس الوزراء يجيب عن تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية .. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ : 6500 فيزا جديدة لـ "تكافل وكرامة"
مدبولي: متوقع زيادة أسعار المواد البترولية في أكتوبر .. وهي الأخيرة
فيفا يحدد موعد مواجهة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال
توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل
أحمد موسى محذرا: بوادر لانهيار كل اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط
مدبولي: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري
أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شريكة نتنياهو وهدفها تهجير أهالي غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقعات بمكاسب جديدة للذهب مع اجتماع الفيدرالي.. اعرف التفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر، حالة من النشاط الملحوظ، مع استمرار الإقبال الكبير من المواطنين لمعرفة أسعار المعدن الأصفر في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر الذهب الملاذ الآمن الأول لحفظ القيمة ومواجهة التضخم، خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار طويل الأجل.

صعد الذهب العالمي الي أعلي مستوياتة

وذلك بعدما صعد الذهب العالمي الي أعلي مستوياتة، باقترب سعر الأونصة من مستوى 3700 دولار، وذلك قبل ساعات من انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلية التي تترقب بدورها قرارات البنك المركزي الأمريكي وتداعياتها على حركة المعدن النفيس.

وسجل عيار 24، وهو الأكثر نقاء واستخداما في السبائك والمشغولات الفاخرة، زيادات ملحوظة مدفوعا بتراجع قيمة الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب تزايد توقعات المستثمرين بشأن اتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، ما عزز موجة شراء قوية داخل الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن الذهب في السوق قد يشهد مستويات غير مسبوقة خلال الفترة القريبة، متوقعين أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 5000 جنيه حال استمرار الزخم الشرائي عالميا وتأكيد الفيدرالي على بدء دورة تيسير نقدي ممتدة.

صعود الذهب العالمي الي أعلي مستوياتة


أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية متوسطات جاءت كالتالي:

عيار 24: بيع 5674 جنيه، شراء 5651 جنيه.
عيار 22: بيع 5201 جنيه، شراء 5180 جنيه.
عيار 21: بيع 4965 جنيه، شراء 4945 جنيه.
عيار 18: بيع 4256 جنيه، شراء 4239 جنيه.
عيار 14: بيع 3310 جنيه، شراء 3297 جنيه.
عيار 12: بيع 2837 جنيه، شراء 2826 جنيه.
الأونصة: بيع 176490 جنيه، شراء 175779 جنيه.
الجنيه الذهب: بيع 39720 جنيه، شراء 39560 جنيه.
 وسجلت الأونصة عالميا 3692.49 دولار.

أسعار الذهب أمس الاثنين 15 سبتمبر 2025

عيار 24: 5606 جنيه للبيع، 5583 جنيه للشراء.
عيار 21: 4905 جنيه للبيع، 4885 جنيه للشراء.
الأونصة: 174357 جنيه للبيع، 173646 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 39240 جنيه للبيع، 39080 جنيه للشراء.
 وسجلت الأونصة بالدولار 3648.45 دولار.

أسعار الذهب أول أمس الأحد 14 سبتمبر 2025

عيار 24: 5600 جنيه للبيع، 5577 جنيه للشراء.
عيار 21: 4900 جنيه للبيع، 4880 جنيه للشراء.
الأونصة: 174180 جنيه للبيع، 173469 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 39200 جنيه للبيع، 39040 جنيه للشراء.
 وسجلت الأونصة عالميا 3643.12 دولار.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين في مصر، ما يجعل أي تحركات سعرية له محل اهتمام واسع من جانب المقبلين على شراء الذهب سواء بغرض الزينة أو الادخار.

وتتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العالمية إلى تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب الاجتماع المرتقب، إذ ستكون كلماته بمثابة مؤشر رئيسي على توجه السياسة النقدية الأمريكية في المرحلة المقبلة.

وفي حال تأكيد استمرار خفض الفائدة، فإن ذلك سيدفع الذهب إلى تسجيل قمم سعرية جديدة، مع ارتفاع الطلب العالمي باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وفي السياق المحلي، يترقب المتعاملون بالسوق المصرية انعكاس القرارات الأمريكية على الأسعار الداخلية، خاصة أن حركة الذهب محليا ترتبط بشكل وثيق بالأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. 

ويؤكد خبراء أن استمرار تراجع الدولار مع خفض الفائدة سيمنح الذهب دفعة قوية نحو المزيد من المكاسب، ما يجعل الفترة المقبلة شديدة الأهمية للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

الأعيرة الأكثر تداولا

يأتي عيار 21 في صدارة المبيعات باعتباره الأكثر طلبا للخطوبة والزواج، بينما يحتل عيار 24 مكانة مميزة لنقائه العالي، فيما يلقى عيار 18 إقبالا واسعا بين الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيا. 

وتظل الجنيهات الذهبية والسبائك الخيار الأمثل للمستثمرين الباحثين عن ادخار آمن.

العوامل المؤثرة على الأسعار

ترتبط أسعار الذهب في مصر مباشرة بحركة الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن السياسات النقدية ومعدلات التضخم، ما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة.

المصنعية ورسوم الدمغة

تضاف إلى السعر الأساسي للجرام مصاريف مصنعية تتراوح بين 20 و80 جنيها وفقا للتصميم والعيار، بجانب رسوم دمغة ثابتة تخصم عند البيع ولا يتم استردادها.

سعر الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب اليوم في مصر أسعار المعدن الأصفر أسعار الذهب اليوم الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

الزواج

حكم من طلقت أمه لإعفاء نجلها من الخدمة العسكرية ثم الزواج عرفيا؟ أستاذ بالأزهر يجيب

الدكتور عمرو الورداني

حكم طهارة الكلاب.. عمرو الورداني يحسم الجدل

المعاهد الأزهرية

مصروفات المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026

بالصور

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

أكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب يدعمون الأسر الأولى بالرعاية بـ راعي مصر |صور

أكرم حسني
أكرم حسني
أكرم حسني

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

امام عاشور
امام عاشور
امام عاشور

احترس من تقديم الجبنة المثلثات للأطفال .. لاحظ الفرق بين هذه الأنواع

السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات
السر الخفي وراء الجبنة المثلثات

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد