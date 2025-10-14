وائل القباني: أزمات أوضة اللبس في الزمالك ستظل مستمرة بسبب تأخر المستحقات المالية

أكد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أزمات أوضة لبس نادي الزمالك ستظل مستمرة بسبب المستحقات.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: أي لاعب ينظر إلى الأمور المادية في المقام الأول، وحاليا لا يوجد ينظر إلى لون القميص مثل الماضي.

وأضاف القباني: تاخر أي مستحقات مادية لدى أي لاعب سيتسبب في أزمة كبيرة، وأزمات أوضة لبس الزمالك ستستمر طالما أن المستحقات المالية مازالت متأخرة.

وتابع: حال عدم سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، فالزمالك سيكون في وضع صعب في الدوري الممتاز، وأتمنى أن يتدخل مجلس الزمالك ويصرف مستحقات اللاعبين قبل استئناف الدوري الممتاز.

وأختتم وائل القباني تصريحاته قائلا: الزمالك مقبل على مباريات قوية وهامة في مشوار الدوري الممتاز، كما أن النتائج قبل التوقف لم تكن جيدة وذلك بسبب غضب اللاعبين لتأخر المستحقات المالية.