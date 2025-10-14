بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

أعلن وزير الخارجية الماليزي محمد حسن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ماليزيا في 26 أكتوبر للمشاركة في قمة دول الآسيان، حيث سيشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا.

وسابقا ؛ أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية أنه تم الإتفاق مع كمبوديا على إرسال مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا لوقف إطلاق النار بين البلدين.

وأتفقت تايلاند مع كمبوديا على عدم تعزيز القوات على الحدود.

ووفق الإتفاق بين البلدين ، فمن المقرر أن المنطقة الحدودية مع كمبوديا ستستقبل زيارات عرضية من مراقبين من جهات خارجية.

وفي وقت سابق ، جددت تايلاند وكمبوديا، التزامهما باتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه مطلع الأسبوع الجاري في ماليزيا، وذلك بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت على طول الحدود بين البلدين، وأسفرت عن توتر متصاعد، ودفع نحو 300 ألف مدني إلى مغادرة قراهم في المناطق المتضررة.