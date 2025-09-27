ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى ٧ قتـ..لى

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في تايلاند إلى سبعة أشخاص، حسبما أعلنت السلطات اليوم “السبت”.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في بيان إن أكثر من 260 ألف شخص في عدة مقاطعات على طول نهر تشاو فرايا تأثروا بالفيضانات.

وأعلنت وكالة مكافحة الكوارث في تايلاند في بادئ الأمر يوم الثلاثاء الماضي عن مقتل أربعة أشخاص في وسط البلاد، لكنها عدلت الرقم الآن إلى سبعة.

زار رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول مقاطعة أيوثايا اليوم السبت، وهي المقاطعة الأكثر تضررا، في واحدة من أولى رحلاته منذ توليه منصبه.

وأحاط به عمال وكالة الوقاية من الكوارث، وأمر السلطات بتوزيع معدات البقاء، ووضع أكياس الرمل، ومراقبة المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.

وأضاف لسكان المنطقة "لدينا فريق كامل للمساعدة في تخفيف معاناة المواطنين ونخطط للاستجابة لاحتياجاتكم".

ولم تتعرض تايلاند للعاصفة الاستوائية الشديدة بوالوي، التي ضربت الفلبين في وقت سابق ، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة.

وفي شمال تايلاند الشهر الماضي، قُتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرون في انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن إعصار كاجيكي.

وأدت الفيضانات الواسعة النطاق التي شهدتها تايلاند في عام 2011 إلى مقتل أكثر من 500 شخص وإلحاق الضرر بملايين المنازل في جميع أنحاء البلاد.