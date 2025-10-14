ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي ترامب، إن غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط.

ولفت إلى أنه لو لم تزور الانتخابات الرئاسية الماضية لتوقفت حرب روسيا وأوكرانيا منذ سنوات.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن كل ما قام به خلال مسيرته السياسية «هو وقف الحروب وتحقيق السلام».

إعادة الإعمار خطوة ضرورية

وأضاف ترامب، خلال كلمته عقب وصوله إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، أن هناك «الكثير من الأشياء التي يجب تنظيفها في غزة، مثل الأنقاض»، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار خطوة ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع