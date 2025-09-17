قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس حار.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس |تفاصيل
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على سائق في طريق الأوتوستراد| فيديو
مورينيو يتجه إلى بنفيكا بعد رحلة استمرت 25 عامًا
وزير الخارجية: لا يمكن أن نترك الشعب الفلسطيني يواجه هذا المصير منفردا
وزير الخارجية: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومجاعة غزة صنعها الاحتلال عمدا
رئيس الوزراء يتابع مصير المباني الحكومية بعد إخلائها والانتقال للعاصمة الإدارية
جيش الاحتلال يواصل تدمير غزة.. ووزير إسرائيلي يعتبرها "ثروة عقارية" قابلة للاستثمار| صور
حبس عامل أحذية أنهي حياة زوجته بطعنات غادرة بسكين في المحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات
تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكترونية مع إطلاق آيفون 17 الجديد
3732 متدربًا.. مركز القياس والتقويم بأسيوط يُحقق إنجازات في التدريب الأكاديمي والإحصائي |صور
تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية ببيلا في كفر الشيخ
نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عبد الفتاح تركي

كشفت كاسبرسكي عن تصاعد حاد في عمليات الاحتيال الإلكترونية، التي تستغل الضجة الكبيرة المصاحبة لإطلاق الهاتف الذكي أبل آيفون 17 الجديد، إذ يقوم المحتالون بإطلاق مواقع إلكترونيّة زائفة وتنظيم مسابقات وهمية ومخططات مخادعة بحجة إرسال أجهزة للتجربة ويستخدمونها لجمع البيانات الشخصية والمعلومات المالية، ويترتب على هذه الهجمات أخطار كبيرة، منها سرقة البيانات الشخصية وخسارة الأموال.

إطلاق آيفون 17 الجديد

واستخدم المجرمون في إحدى عمليات الاحتيال مواقع إلكترونية زائفة مشابهة لموقع أبل الرسمي، واستدرجوا المستخدمين بعروض الطلبات المسبقة لهاتف آيفون 17 قبل نفاده، ثم سرقوا تفاصيل بطاقاتهم المصرفية حين أدخلوها لإتمام عملية الشراء الوهمية.

هواتف الأيفون

مسابقة يانصيب احتيالية

وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم المحتالون أسلوبًا آخر في عملياتهم، فينشرون مسابقة يانصيب احتيالية يوهمون المشاركين فيها بتقديم أجهزة آيفون مجانية ضمن الجوائز، لكنهم يشترطون عليهم تعبئة استبيان، وتقديم معلوماتهم الشخصية (مثل عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، وغيرها)، ويطلبون منهم دفع رسوم التوصيل أو الخدمة، كما يتضمن الموقع قسمًا مخصصًا لتعليقات وهمية من مستخدمين زعموا بـأنهم استلموا جوائزهم، فالغرض منه زيادة مصداقية الموقع لدى الضحايا.

كذلك ينشر المحتالون إعلانات عن فرص «لاختبار هاتف آيفون 17»، فيستدرجون المستخدمين الملمين بالتكنولوجيا ويطلبون منهم تقديم بيانات التواصل وعناوين الشحن ودفع رسوم التوصيل مقابل إرسال أجهزة متاحة للمعاينة الأولية، لكنهم لا يحصلون عليها بتاتًا، وتؤدي هذه المحاولات إلى سيل من رسائل البريد الإلكتروني العشوائي، أو عمليات تصيد احتيالي لاحقة تستهدف أشخاص محددين.

أفضل 8 تطبيقات ذكاء اصطناعي للأيفون

وتعلق على هذه المسألة «تاتيانا شيرباكوفا»، مُحللة محتوى الويب لدى كاسبرسكي: «يستغل المجرمون السيبرانيون الحماس المصاحب لإطلاق منتجات مرغوبة وذات شعبية كبيرة، فينتهزون اندفاع المستخدمين لشرائها لاختراق بياناتهم، وقد رأينا تطور هذه الأساليب الإجرامية من عمليات تصيد احتيالي ساذجة إلى مواقع متقنة التصميم ومشابهة للمواقع الأصلية، لذلك، ينبغي للمستخدمين توخي الحذر بدل الانسياق وراء الحماس، لتفادي الوقوع ضحية لهذه التهديدات الاحتيالية”، بحسب دي بي إيه.

تدابير مهمة للحماية

توصي كاسبرسكي المستخدمين باتخاذ التدابير المهمة التالية لحماية أنفسهم من موجة الاحتيالات الجديدة المصاحبة لإطلاق أجهزة آيفون 17 الجديدة: 

• اشترِ جهاز آيفون 17 حصريًا من المصادر الرسمية مثل موقع أبل الرسمي، أو تجار التجزئة المعتمدين، أو شركات الاتصالات الموثوقة، لحماية نفسك من الوقوع في فخ المواقع الاحتيالية.

رسمياً إطلاق أيفون 13 تعرف على السعر و المواصفات

• احرص دائمًا على التأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية، وكن حذرًا من العروض الترويجية المضلّلة، وتجنب الانسياق وراء رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الإعلانات التي تعدك بجوائز أو عروض وهمية.

• امتنع عن مشاركة بياناتك الشخصية مقابل «هدايا مجانية”، فنادرًا ما تطلب المسابقات الشرعية معلومات حسّاسة من المشاركين، لذا كن حذرًا جدًّا من أي طلب لمعرفة اسمك، أو بيانات بطاقتك البنكية، أو عنوانك، واعتبر ذلك علامة تحذير على احتمال التعرض لعملية احتيال.

خاصية مخفية في أيفون تضاعف عمر البطارية .. فهل تعرفيتها؟

• فعّل خيار المصادقة متعددة العوامل وراقب حساباتك باستمرار، كما يُنصح بتفعيل المصادقة الثنائية على معرّف أبل والتطبيقات المالية، ومراجعة كشوف حساباتك دوريا لاكتشاف أي نشاط غير مصرح به.

كاسبرسكي آيفون آيفون 17 الهاتف الذكي أبل آيفون 17

طريقة عمل البيتزا التشكين رانش..
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
السيارات المستعملة
