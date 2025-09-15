قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025
قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا
هل الصلاة على النبي بقول صلى الله عليه وسلم ثوابها أقل؟.. انتبه
تفعيل لائحة الانضباط بالمدارس في العام الجديد|4 درجات للمخالفات والعقوبات تصل للفصل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات
هل يحق للزوجة تسمية المولود؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا يزيد المشاكل
ما هو الذكر الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة؟.. ردده بجميع أوقاتك
65 ألف شهيد و164 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي خلال عام
الأعلى عالميا .. 29.4% من سكان اليابان تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر
بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تكشف تكاليف استبدال بطارية آيفون 17.. تسعيرة Air تربك المستخدمين

آيفون 17
آيفون 17
احمد الشريف

كشفت شركة آبل عن قائمة الأسعار الرسمية لخدمات ما بعد البيع لسلسلة هواتف "آيفون 17" الجديدة، مقدمةً تفاصيل دقيقة حول تكلفة استبدال البطاريات خارج الضمان. 

وفيما حافظت الشركة على استقرار نسبي في تسعيرة الطراز الأساسي، أثارت التكلفة المخصصة لهاتف "آيفون 17 Air" الجديد ارتباكًا وجدلاً، حيث تم تصنيفه ضمن الفئة الأعلى سعراً، مما يعكس سياسة تسعير متضاربة لهذا الجهاز النحيف.

آيفون 17

وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع الدعم الفني الرسمي لشركة آبل، فإن تكلفة استبدال بطارية هاتف "آيفون 17" العادي ستبلغ 99 دولاراً أمريكياً، وهو سعر حافظت عليه الشركة مقارنة بالجيل السابق.

 لكن المفاجأة كانت في تسعيرة استبدال بطارية هاتف "آيفون 17 Air"، حيث حددت آبل تكلفتها بـ 119 دولاراً أمريكياً. هذه التسعيرة تضع الهاتف النحيف في نفس فئة هواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس" الأعلى والأكثر تكلفة، على الرغم من أن بطاريته أصغر حجمًا بطبيعة الحال بسبب تصميمه.

طراز "Air"

هذا التناقض في التسعير أثار حيرة المستخدمين الذين كانوا يتوقعون أن تكون تكاليف صيانة طراز "Air" أقرب إلى الطراز العادي بدلاً من الطرازات الاحترافية.

ويرى محللون أن هذا القرار قد يرجع إلى تعقيد عملية الفتح والاستبدال في الهيكل فائق النحافة، مما يتطلب وقتاً وجهداً أكبر من الفنيين، وهو ما قررت آبل أن يتحمل تكلفته المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار مخصصة للإصلاحات التي تتم خارج نطاق الضمان المحدود.

 أما بالنسبة للمشتركين في خدمة "AppleCare+"، فإن عملية استبدال البطارية تتم بشكل مجاني تمامًا شريطة أن تقل سعة البطارية عن 80% من قدرتها الأصلية. وقد صنفت آبل هاتف "Air" أيضاً ضمن الفئة الأعلى لأسعار الاشتراك في خدمة "AppleCare+"، مما يعزز من مكانته كجهاز "شبه احترافي" من منظور تكاليف الصيانة، وهو ما قد يدفع الكثيرين نحو الاشتراك في الخدمة لتجنب دفع الثمن الباهظ لاستبدال البطارية مستقبلاً.

آيفون 17 آيفون آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد