أبل تكشف تكاليف استبدال بطارية آيفون 17.. تسعيرة Air تربك المستخدمين

كشفت شركة آبل عن قائمة الأسعار الرسمية لخدمات ما بعد البيع لسلسلة هواتف "آيفون 17" الجديدة، مقدمةً تفاصيل دقيقة حول تكلفة استبدال البطاريات خارج الضمان.

وفيما حافظت الشركة على استقرار نسبي في تسعيرة الطراز الأساسي، أثارت التكلفة المخصصة لهاتف "آيفون 17 Air" الجديد ارتباكًا وجدلاً، حيث تم تصنيفه ضمن الفئة الأعلى سعراً، مما يعكس سياسة تسعير متضاربة لهذا الجهاز النحيف.

آيفون 17

وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع الدعم الفني الرسمي لشركة آبل، فإن تكلفة استبدال بطارية هاتف "آيفون 17" العادي ستبلغ 99 دولاراً أمريكياً، وهو سعر حافظت عليه الشركة مقارنة بالجيل السابق.

لكن المفاجأة كانت في تسعيرة استبدال بطارية هاتف "آيفون 17 Air"، حيث حددت آبل تكلفتها بـ 119 دولاراً أمريكياً. هذه التسعيرة تضع الهاتف النحيف في نفس فئة هواتف "آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس" الأعلى والأكثر تكلفة، على الرغم من أن بطاريته أصغر حجمًا بطبيعة الحال بسبب تصميمه.

طراز "Air"

هذا التناقض في التسعير أثار حيرة المستخدمين الذين كانوا يتوقعون أن تكون تكاليف صيانة طراز "Air" أقرب إلى الطراز العادي بدلاً من الطرازات الاحترافية.

ويرى محللون أن هذا القرار قد يرجع إلى تعقيد عملية الفتح والاستبدال في الهيكل فائق النحافة، مما يتطلب وقتاً وجهداً أكبر من الفنيين، وهو ما قررت آبل أن يتحمل تكلفته المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار مخصصة للإصلاحات التي تتم خارج نطاق الضمان المحدود.

أما بالنسبة للمشتركين في خدمة "AppleCare+"، فإن عملية استبدال البطارية تتم بشكل مجاني تمامًا شريطة أن تقل سعة البطارية عن 80% من قدرتها الأصلية. وقد صنفت آبل هاتف "Air" أيضاً ضمن الفئة الأعلى لأسعار الاشتراك في خدمة "AppleCare+"، مما يعزز من مكانته كجهاز "شبه احترافي" من منظور تكاليف الصيانة، وهو ما قد يدفع الكثيرين نحو الاشتراك في الخدمة لتجنب دفع الثمن الباهظ لاستبدال البطارية مستقبلاً.