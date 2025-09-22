تحديث iOS 19 الجديد يتسبب في عطل بميزة Face ID في هواتف آيفون 15 و16

بعد أيام قليلة فقط من إطلاقه الرسمي الذي تزامن مع وصول هواتف آيفون 17 إلى الأسواق، بدأ تحديث نظام التشغيل الجديد iOS 19 في إثارة مشاكل كبيرة لعدد من مستخدمي الطرازات الأقدم.

حيث اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم، وتحديدًا مالكي هواتف آيفون 15 برو وسلسلة آيفون 16 بالكامل، من أن التحديث الجديد تسبب في تعطل ميزة رئيسية وأساسية في أجهزتهم، وهي نظام التعرف على الوجه Face ID.

تفاصيل المشكلة وتأثيرها على المستخدمين

وفقًا للشكاوى التي غصت بها منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الدعم الفني الرسمية لشركة آبل، فإن المشكلة تظهر فور الانتهاء من تثبيت تحديث iOS 19. يفيد المستخدمون بأن نظام Face ID يتوقف عن العمل بشكل كامل، حيث يفشل في التعرف على وجوههم ويظهر رسائل خطأ تفيد بوجود "مشكلة في كاميرا TrueDepth".

هذا العطل لا يمنع المستخدمين من فتح قفل هواتفهم فقط، بل يعطل أيضًا وظائف حيوية أخرى تعتمد على هذه الميزة، مثل المصادقة على عمليات الشراء عبر Apple Pay وتسجيل الدخول إلى التطبيقات المصرفية والتطبيقات الأخرى المحمية.

ويربط خبراء تقنيون هذا العطل بميزة جديدة في نظام iOS 19 تتعلق بـ "الخلفيات التفاعلية" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي قد تسببت في حدوث تعارض برمجي مع مشغلات كاميرا TrueDepth في معالجات A17 Pro و A18 Pro، وهي المعالجات المستخدمة في الطرازات المتأثرة.

ردود الفعل الأولية واعتراف آبل بالمشكلة

أمام تزايد الشكاوى بشكل كبير، أصدرت شركة آبل بيانًا رسميًا أقرت فيه بوجود المشكلة.

وجاء في البيان: "نحن على دراية بوجود مشكلة قد تؤثر على عمل ميزة Face ID لعدد محدود من مستخدمي هواتف آيفون 15 و 16 بعد التحديث إلى iOS 19. فريقنا الهندسي يعمل على تحديد السبب، وسنقوم بإصدار تحديث برمجي لمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن".

وكحل مؤقت، نصحت آبل المستخدمين المتأثرين بالاعتماد على رمز الدخول (Passcode) كبديل، مع إمكانية إعادة تعيين Face ID من الإعدادات، وهو الإجراء الذي نجح مع نسبة قليلة جدًا من المستخدمين.

الحل المرتقب والخطوات التالية

تشير المصادر إلى أن آبل تعمل بالفعل على إصدار تحديث فرعي عاجل يحمل الرقم iOS 19.0.1، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه لجميع المستخدمين خلال الأيام القليلة القادمة. وإلى حين صدور هذا التحديث، يُنصح مالكو هواتف آيفون 15 و 16 الذين لم يقوموا بتثبيت التحديث الجديد بعد، بالانتظار وتأجيل عملية التحديث لتجنب مواجهة هذه المشكلة المزعجة.