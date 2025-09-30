البيت الأبيض ينشر صورًا أثناء اعتذار نتنياهو لرئيس وزراء قطر عن قصف الدوحة| شاهد

نشر البيت الأبيض صورا للقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب تقديم الأخير اعتذارا رسميا لدولة قطر عن القصف الذي استهدف العاصمة الدوحة.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان صدر يوم الاثنين، أن نتنياهو أعرب خلال اللقاء عن "أسفه لانتهاك سيادة دولة قطر"، مؤكدا أن "مثل هذا الهجوم لن يتكرر مستقبلاً".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الاعتذار الإسرائيلي جاء إثر وساطة أمريكية، تمت عبر اتصال أجراه الرئيس ترامب بين رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية شدد على "الرفض القاطع لأي انتهاك للسيادة القطرية تحت أي ظرف"، مضيفًا أن "أمن المواطنين والمقيمين في قطر يمثل أولوية قصوى للحكومة".

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: "الاعتذار الإسرائيلي ليس منة، بل هو حقنا الطبيعي، والأهم من ذلك هو التعهد بعدم تكرار مثل هذا الاعتداء"، مضيفا: "بعد تأمين بلادنا، نركز على دورنا في إنهاء الحرب".

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الاعتذار الإسرائيلي يعد اعترافًا ضمنيًا بالمسؤولية، ويشكل ضمانة لعدم تكرار الهجوم مستقبلاً.