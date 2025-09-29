من تليفونك المحمول.. خطوات استخراج القيد العائلي عبر الانترنت

يحتاج عدد كبير من المواطنين، استخراج قيد عائلي لانجاز مهمة حكومية ما، ويجد المواطن نفسه أمام أزمة الحصول على إجازة من العمل للتردد على الأحوال المدنية، للحصول على الخدمة، إلا أن وزارة الداخلية استطاعت تسهيل الأمر على المواطن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" خدمة للقرّاء، بتوضيح كافة التفاصيل عن كيفية استخراج قيد عائلي للمرة الاولى أو استخراج قيد عائلي للمرة الثانية، والأوراق المطلوبة.

كيفية استخراج قيد عائلي

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ـ أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية.. اضغط هـنـا.

ـ يتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية.

ـ اختيار الأحوال المدنية

ـ استخراج قيد عائلي للمرة الاولى

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

ـ صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

ـ صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

ـ صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

ـ نموذج 40.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

ـ صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو ما يتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

ضوابط استخراج القيد العائلي

ـ توضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

ـ في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

ـ في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

ـ في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

ـ يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

ـ يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

ـ يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

ـ يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

ـ أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.