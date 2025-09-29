قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلشي يوقع اتفاقية تعاون مع العربية للتصنيع غدا لإنشاء مدينة الصحفيين
نقيب بيطري فلسطين: امتحان مزاولة المهنة والبورد في مصر تجربة رائدة
التعليم تعلن توزيع منهج عربي 3 إعدادي وتؤكد إلغاء كتاب طموح جارية
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من تليفونك المحمول.. خطوات استخراج القيد العائلي عبر الانترنت

استخراج القيد العائلي
استخراج القيد العائلي
خالد يوسف

يحتاج عدد كبير من المواطنين، استخراج قيد عائلي لانجاز مهمة حكومية ما، ويجد المواطن نفسه أمام أزمة الحصول على إجازة من العمل للتردد على الأحوال المدنية، للحصول على الخدمة، إلا أن وزارة الداخلية استطاعت تسهيل الأمر على المواطن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" خدمة للقرّاء، بتوضيح كافة التفاصيل عن كيفية استخراج قيد عائلي للمرة الاولى أو استخراج قيد عائلي للمرة الثانية، والأوراق المطلوبة.

كيفية استخراج قيد عائلي

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ـ أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية.. اضغط هـنـا

ـ يتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية.

ـ اختيار الأحوال المدنية 

ـ استخراج قيد عائلي للمرة الاولى 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلى

ـ صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

ـ صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

ـ صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

ـ نموذج 40.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.

ـ صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو ما يتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

ضوابط استخراج القيد العائلي 

ـ توضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.

ـ في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

ـ في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

ـ في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

ـ يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

ـ يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

ـ يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)

ـ يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

ـ أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

من تليفونك المحمول استخراج القيد العائلي الأحوال المدنية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

عصام الحضري

ولا تزعل نفسك.. عصام الحضري يوجه رسالة لشوبير في عيد ميلاده

جوميز

خالد طلعت: جوزيه جوميز الأنسب لتدريب الأهلي.. وتوماسبرج بالونة اختبار

حسام غالي

حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

ترشيحاتنا

لوفتهانزا

"لوفتهانزا" تعتزم إلغاء 4 آلاف وظيفة إدارية حتي 2030

بلجيكا

انخفاض معدلات الفقر المالي بشكل ملحوظ في بلجيكا

بريطانيا

بريطانيا توافق على تقديم تمويل مباشر لمركز مكافحة الأمراض الإفريقي

بالصور

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: العمر مجرد رقم

بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم
بقيت أم 44 بجد.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها: "العمر مجرد رقم

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة
طريقة لعمل لانشون الفراخ بدون مواد حافظة

شرطة دبي تضيف 3 سيارات مرسيدس فارهة لأسطول دورياتها الذكية

سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي
سيارات شرطة دبي

سيارة تسلا تنهي حياة 3 أشخاص بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد