قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب 2007 يختتم معسكره بالفوز برباعية على نجوم المستقبل

إسلام مقلد

اختتم المنتخب الوطني للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض معسكره الذي انطلق في الثامن من شهر أكتوبر الحالي بالفوز علي نجوم المستقبل  4-1 في التجربة الودية الأخيرة بالمعسكر المفتوح الذي أقيم في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن جانبه أكد وائل رياض علي نجاح معسكر المنتخب للاستقرار على العناصر الأساسية للمنتخب لخوض المباريات المقبلة في مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات الرسمية .

وواصل بأن المنتخب يستعد خلال الفتره القادمة للمرحلة الثانية من خوض مباريات مع منتخبات قوية في نفس الأعمار السنية لتجهيز شباب الفراعنة للمنافسات الرسمية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 ، وائل رياض مديراً فنياً و يساعده شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.

المنتخب الوطني للشباب وائل رياض نجوم المستقبل مركز تدريب المنتخبات الوطنية

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

شراكة جديدة

السفير الفرنسي: مبادرة جديدة تمثل شراكة حقيقية لتمكين الشباب

أسبوع القاهرة للمياة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بمرور 75 عامًا ويستعرض إنجازاته في أسبوع القاهرة للمياه 2025

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

بالصور

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

شاهد إطلالة بوسي شلبي في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

