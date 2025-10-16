منتخب 2007 يختتم معسكره بالفوز برباعية على نجوم المستقبل

اختتم المنتخب الوطني للشباب مواليد 2007 بقيادة المدير الفني وائل رياض معسكره الذي انطلق في الثامن من شهر أكتوبر الحالي بالفوز علي نجوم المستقبل 4-1 في التجربة الودية الأخيرة بالمعسكر المفتوح الذي أقيم في مركز تدريب المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن جانبه أكد وائل رياض علي نجاح معسكر المنتخب للاستقرار على العناصر الأساسية للمنتخب لخوض المباريات المقبلة في مرحلة الإعداد للمشاركة في المنافسات الرسمية .

وواصل بأن المنتخب يستعد خلال الفتره القادمة للمرحلة الثانية من خوض مباريات مع منتخبات قوية في نفس الأعمار السنية لتجهيز شباب الفراعنة للمنافسات الرسمية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 ، وائل رياض مديراً فنياً و يساعده شريف عبدالفضيل وأحمد رؤوف وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس المرمي ومحمود حرب المدير الإداري والدكتور قاسم قدري مخطط أحمال وأحمد مصطفي محلل أداء.