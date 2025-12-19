تفاصيل 8 رحلات إغاثية أوروبية لإنقاذ ملايين المتضررين بدارفور| فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ نقل المساعدات الإنسانية جوًا إلى إقليم دارفور السوداني، في إطار الاستجابة العاجلة لتدهور الأوضاع الإنسانية هناك.

وأضاف مجدي يوسف، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن المفوضية الأوروبية أعلنت تسيير ثماني رحلات جوية لنقل إمدادات منقذة للحياة إلى دارفور، في ظل الفظائع الجماعية والمجاعة والنزوح الناتج عن الصراع الدائر في السودان، والذي ترك ملايين المواطنين في حاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة.

وأوضح مراسل صدى البلد أن المساعدات تشمل مستلزمات الصرف الصحي والنظافة، مؤكدًا أن لجوء الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء جسر جوي إنساني يعكس حجم التدهور الكبير في مستوى المعيشة والأوضاع الصحية بإقليم دارفور.

وأشار مجدي يوسف إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون إجراء تنسيق مباشر مع القاهرة خلال الأيام المقبلة، لبحث تطورات الوضع في السودان، وسبل تعزيز الجهود الإنسانية والسياسية للتعامل مع الأزمة المتفاقمة.