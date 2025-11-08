قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدردير ينشر مفاجأة بشأن فوز الزمالك على بيراميدز .. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نادي الزمالك بعد فوزة علي بيراميدز في مواجهات السوبر .

مكاسب الزمالك 

وكنب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك بعد ما فاز على بيراميدز  ضمن بشكل مبدئي 200 ألف دولار، ولو كسب البطولة هيزيدوا 100 ألف دولار كمان، وعندك 50 ألف دولار مشاركة في البطولة، يعني إجمالي الفلوس لو الزمالك كسب البطولة 350 ألف دولار، ولو خسر لا قدر الله يبقى 250 ألف دولار، دول يفتحوا القيد ويسددوا مستحقات اللعيبة كمان، يعني يعتبر هيحلوا جزء من مشاكله الكبيرة حالياً".

أرقام الزمالك وبيراميدز

وكان قد استعرض الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام الزمالك وبيراميدز في آخر لقاءات جمعت الفريقين.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق الزمالك فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين في كل البطولات، أخر 10 مباريات فاز فيهم بيراميدز مرتين وتعادلا 8 مرات".

وتابع: “التعادلات الثمانية منهم 5 في مباريات كئوس لجأ الفريقان لركلات الترجيح تفوق الزمالك 4 مرات وتفوق بيراميدز مرة واحدة”.

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

الجوازات

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

الأهرامات

من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

طمس لوحات

القبض على صاحب شركة طمس لوحات سيارتة في الدقهلية

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

