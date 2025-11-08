الدردير ينشر مفاجأة بشأن فوز الزمالك على بيراميدز .. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن نادي الزمالك بعد فوزة علي بيراميدز في مواجهات السوبر .

مكاسب الزمالك

وكنب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك بعد ما فاز على بيراميدز ضمن بشكل مبدئي 200 ألف دولار، ولو كسب البطولة هيزيدوا 100 ألف دولار كمان، وعندك 50 ألف دولار مشاركة في البطولة، يعني إجمالي الفلوس لو الزمالك كسب البطولة 350 ألف دولار، ولو خسر لا قدر الله يبقى 250 ألف دولار، دول يفتحوا القيد ويسددوا مستحقات اللعيبة كمان، يعني يعتبر هيحلوا جزء من مشاكله الكبيرة حالياً".

أرقام الزمالك وبيراميدز

وكان قد استعرض الناقد الرياضي خالد طلعت، عن أرقام الزمالك وبيراميدز في آخر لقاءات جمعت الفريقين.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق الزمالك فشل في تحقيق الفوز على بيراميدز في أخر 10 مباريات جمعت بين الفريقين في كل البطولات، أخر 10 مباريات فاز فيهم بيراميدز مرتين وتعادلا 8 مرات".

وتابع: “التعادلات الثمانية منهم 5 في مباريات كئوس لجأ الفريقان لركلات الترجيح تفوق الزمالك 4 مرات وتفوق بيراميدز مرة واحدة”.