الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سبورتنج مع الجزيرة وسموحة أمام الأهلي في إياب نصف نهائي دوري السيدات

محمد سمير

تقام اليوم منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026، وذلك بمشاركة فرق الأهلي، وسبورتنج، وسموحة، والجزيرة.

ويلتقي سبورتنج مع الجزيرة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويسبق تلك المباراة في الواحدة ظهرًا مواجهة بين الفريقين في منافسات المرتبط تحت 18 عامًا، بينما يواجه سموحة فريق الأهلي في السابعة مساءً، على أن تسبقها في الخامسة مساءً لقاء الناشئات، وذلك على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

كان الأهلي قد تفوق على سموحة في مباراتي الذهاب بمنافسات السيدات والناشئات، والشيء ذاته مع سبورتنج، الذي فاز على الجزيرة.

وحدد الاتحاد المصري لكرة السلة، مواعيد منافسات الدور النهائي لدوري المرتبط للسيدات، حيث تقام فعاليات الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، بينما تُلعب منافسات الإياب يوم الخميس من ذات الشهر.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

كرة السلة للسيدات دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات نصف النهائي الأهلي سبورتنج سموحة الجزيرة السيدات والناشئات الاتحاد المصري لكرة السلة

