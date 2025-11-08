قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية

اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية
اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية
محمد سمير

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "فيرتوس" والتي تقام على مدار يومين  بالقاهرة وتشهد انتخابات مجلس إدارة جديد.

وانطلقت الاجتماعات بكلمة ترحيب  عبر الفيديو كونفرنس من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية.

وشهدت الاجتماعات حضور مارك تروفوت رئيس الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة والمدير العام للإدارة العامة للاتحادات النوعية، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور أشرف العجيل نائب رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية و أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وفي بداية الاجتماعات قدمت المهندسة أمل مبدى عرض عن استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب العالمية فيرتوس 2027 حيث قامت بعرض للملاعب والفنادق التي ستستضيف البطولة والذي حاز على اعجاب جميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وكان وفد من الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية مكون من 45 دولة قد قام بالأمس بجولة تفقدية للملاعب المقرر استضافتها لدورة الالعاب العالمية في 2027 وعبروا خلال زيارتهم عن اعجابهم بالمنشآت الرياضية في مصر التي تعد على أعلى مستوى من الجودة.

وتشهد الاجتماعات غداً اقامة انتخابات الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية.

الدولي للإعاقات الذهنية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي فيرتوس انتخابات مجلس إدارة جديد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

المتحف المصرى الكبير

رسميا.. قرار جديد لتنظيم تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

محمد الشناوي

الشناوي قبل قمة الزمالك: سنعود بلقب كأس السوبر إلى مصر.. وهذا ما حدث مع مشجع الأهلي

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الأهلي قبل نهائي السوبر

علاء نبيل

علاء نبيل: طموحات منتخب الشباب بلا حدود في كأس العالم

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

طريقة عمل البليلة بالقشطة واللبن.. أسهل وصفة للشتاء

طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن
طريقة عمل البليلة باللبن

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد