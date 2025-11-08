انطلاق اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية "فيرتوس" والتي تقام على مدار يومين بالقاهرة وتشهد انتخابات مجلس إدارة جديد.

وانطلقت الاجتماعات بكلمة ترحيب عبر الفيديو كونفرنس من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية.

وشهدت الاجتماعات حضور مارك تروفوت رئيس الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة والمدير العام للإدارة العامة للاتحادات النوعية، والمهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية وعضو الاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والدكتور أشرف العجيل نائب رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية و أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وفي بداية الاجتماعات قدمت المهندسة أمل مبدى عرض عن استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب العالمية فيرتوس 2027 حيث قامت بعرض للملاعب والفنادق التي ستستضيف البطولة والذي حاز على اعجاب جميع الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وكان وفد من الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية مكون من 45 دولة قد قام بالأمس بجولة تفقدية للملاعب المقرر استضافتها لدورة الالعاب العالمية في 2027 وعبروا خلال زيارتهم عن اعجابهم بالمنشآت الرياضية في مصر التي تعد على أعلى مستوى من الجودة.

وتشهد الاجتماعات غداً اقامة انتخابات الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية.