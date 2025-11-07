قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
رياضة

علاء نبيل: سعداء باهتمام الجمهور بمنتخب مصر في كأس العالم للناشئين

علاء
علاء
ياسمين تيسير

عبر علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته بما يقدمه منتخب مصر في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز في المباراة الأولى على هايتي، والتعادل أمام فنزويلا في اللقاء الثاني.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة منتخب مصر ضد نظيره فنزويلا في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة 7 نوفمبر 2025، على أرض ملعب أسباير زون، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تستضيفها دولة قطر.

وقال علاء نبيل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن المذاع على قناة DMC : "كنت سعيد بالتعليقات على مستوى منتخب الناشئين".

وتابع: "سعيد بكل ما قدموه اللاعبين في مباراة فنزويلا، وقفوا على رجليهم وسجلوا التعادل بعد التأخر بهدف، وقدموا أداء متميز".

وأكمل: "فنزويلا منتخب قوي للغاية، وفريق كبير وقدموا مباراة رائعة، وحققوا انتصار على إنجلترا في اللقاء الأول".

واستكمل: "الجمهور المصري سعيد بالأداء، وكان عندنا ثغرات في المباراة الأولى، والجهاز الفني حاول سد تلك الثغرات وحلها، وقدمنا مباراة رائعة وأوجه التحية للجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس واللاعبين".

وذكر: "لدينا لاعبون متميزين، ظهير أيمن وظهير أيسر أدهم ومهند لاعبان من طراز عالي، قوة وسرعة، وطموحنا كل مرحلة بمرحلتها، وعقب الانتهاء من الدور الأول نركز على الدور التالي وهكذا، والطموح إلى ما لا نهاية".

وعن بطولة كأس العرب في قطر.. قال: "مستوى الملاعب في قطر على أعلى مستوى، وكل التوفيق لمنتخب مصر المشارك في البطولة".

بهذا التعادل رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب جدول المجموعة الخامسة بكأس العالم تحت 17 سنة، فيما جاء فنزويلا في المركز الثاني بنفس الرصيد ويفصلهما الأهداف المسجلة، ويحل منتخب إنجلترا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ومنتخب هايتي في المركز الأخير بدون رصيد.

