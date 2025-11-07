قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أردا جولر بعد تتويجه بجائزة لاعب الشهر: ثقة ألونسو سر تألقي مع ريال مدريد

جولر
جولر
إسلام مقلد

عبّر النجم التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، عن امتنانه للثقة الكبيرة التي يمنحها له مدرب الفريق تشابي ألونسو، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت العامل الأهم في تطوره اللافت هذا الموسم وتألقه اللافت في مباريات الفريق الأخيرة.

وقال جولر في تصريحات عقب تتويجه بجائزة «أفضل لاعب لشهر أكتوبر»: «أنا واثق وسعيد جدًا. كانت بداية الموسم رائعة بالنسبة لي ولجميع زملائي في الفريق، ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن يمنحني المدرب هذه الثقة التي تشكل دافعًا كبيرًا للاستمرار بنفس المستوى».

المشاركة مع ريال مدريد

وشارك جولر في جميع مباريات ريال مدريد الأربع خلال شهر أكتوبر، وكان عنصرًا مؤثرًا في سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق أمام فياريال وخيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم أداءً نال إشادة الجماهير والجهاز الفني.

تحقيق الألقاب

وأضاف اللاعب التركي الشاب: «نحن نعمل بجد من أجل تحقيق جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، وهدفنا الدائم هو البقاء في القمة. الخسارة الأخيرة أمام ليفربول كانت قاسية، لكنها منحتنا دافعًا أكبر للعودة بقوة».

واختتم جولر حديثه قائلاً: «أمامنا مباراة صعبة أمام رايو فاليكانو، لكننا نعرف ما يجب علينا فعله. نريد الفوز ودخول فترة التوقف الدولي ونحن في وضع جيد ومع ثلاث نقاط مهمة».

ويُعد أردا جولر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث نجح في كسب ثقة ألونسو سريعًا وأصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، بفضل موهبته ومساهماته الفعالة في خط الوسط الهجومي.

التركي أردا جولر أردا جولر جولر ريال مدريد تشابي ألونسو

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

كارولين ليفيت والرئيس ترامب

على سبيل المزاح.. رئيس الوزراء المجري يطلب من ترامب السماح لـ كارولين ليفيت بالعمل لديه

السفيرة ال

تقرير: الحرس الثوري الإيراني يستهدف السفيرة الإسرائيلية.. السلطات المكسيكية تحبط المؤامرة

الصليب الأحمر

الجهاد الإسلامي يسلم جثمان مختطف إلى الصليب الأحمر

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

