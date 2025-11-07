أردا جولر بعد تتويجه بجائزة لاعب الشهر: ثقة ألونسو سر تألقي مع ريال مدريد

عبّر النجم التركي أردا جولر، لاعب وسط ريال مدريد، عن امتنانه للثقة الكبيرة التي يمنحها له مدرب الفريق تشابي ألونسو، مؤكدًا أن هذه الثقة كانت العامل الأهم في تطوره اللافت هذا الموسم وتألقه اللافت في مباريات الفريق الأخيرة.

وقال جولر في تصريحات عقب تتويجه بجائزة «أفضل لاعب لشهر أكتوبر»: «أنا واثق وسعيد جدًا. كانت بداية الموسم رائعة بالنسبة لي ولجميع زملائي في الفريق، ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن يمنحني المدرب هذه الثقة التي تشكل دافعًا كبيرًا للاستمرار بنفس المستوى».

المشاركة مع ريال مدريد

وشارك جولر في جميع مباريات ريال مدريد الأربع خلال شهر أكتوبر، وكان عنصرًا مؤثرًا في سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق أمام فياريال وخيتافي وبرشلونة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم أداءً نال إشادة الجماهير والجهاز الفني.

تحقيق الألقاب

وأضاف اللاعب التركي الشاب: «نحن نعمل بجد من أجل تحقيق جميع الألقاب الممكنة هذا الموسم، وهدفنا الدائم هو البقاء في القمة. الخسارة الأخيرة أمام ليفربول كانت قاسية، لكنها منحتنا دافعًا أكبر للعودة بقوة».

واختتم جولر حديثه قائلاً: «أمامنا مباراة صعبة أمام رايو فاليكانو، لكننا نعرف ما يجب علينا فعله. نريد الفوز ودخول فترة التوقف الدولي ونحن في وضع جيد ومع ثلاث نقاط مهمة».

ويُعد أردا جولر أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث نجح في كسب ثقة ألونسو سريعًا وأصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، بفضل موهبته ومساهماته الفعالة في خط الوسط الهجومي.