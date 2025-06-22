نجم ريال مدريد: أشعر بأهمية أكبر مع ألونسو ولم أفكر في الرحيل

عبّر التركي أردا جولر، نجم ريال مدريد الصاعد، عن ارتياحه للتغييرات الأخيرة داخل الفريق الملكي، خاصة مع تولي الإسباني تشابي ألونسو القيادة الفنية، مؤكدًا أن علاقته بالمدرب الجديد تسير بشكل مميز، وأنه يشعر بأهمية أكبر مقارنة بالماضي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال جولر: "أشعر أنني أصبحت أكثر أهمية في الفريق، لأن المدرب يتحدث معي كثيرًا. في المباراة الأولى شاركت لمدة 45 دقيقة، لذلك أشعر أن الأمور تسير نحو الأفضل. ألونسو يحب التحكم في إيقاع اللعب، ويطلب التمريرات القصيرة، وهو يرى أنني لاعب وسط، وهذا يناسبني تمامًا".

وعن المواجهة المرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2025، أوضح جولر: "إنه فريق جيد، وإذا وصل إلى هذه المرحلة فهذا دليل على استحقاقه، لكننا مستعدون وسنحاول الفوز".

وحول فرص مشاركته بشكل أساسي في المباراة، اكتفى بالقول: "لم أتحدث عن ذلك مع المدرب، لكنني سأبذل كل ما بوسعي لأشارك".

كما تطرّق النجم التركي إلى أهدافه هذا الموسم مع الميرينجي، قائلاً: "هدفي أن أشارك لأطول وقت ممكن، وأساعد الفريق على الفوز بكل الألقاب الممكنة".

وتحدث جولر عن تعادل ريال مدريد أمام الهلال (1-1) في الجولة الأولى، فقال: "في الشوط الثاني قدمنا أداءً أفضل. نعلم أن الأمور الجديدة تحتاج إلى بعض الوقت، لكننا سنواصل تقديم الأفضل".

وبسؤاله عن مستقبله مع النادي، أشار اللاعب الشاب إلى أن فكرة الرحيل ليست مطروحة حاليًا: "حتى الآن لم أفكر في الرحيل. لكن بالطبع، إذا لم أشارك في المباريات، سأفكر في كل شيء. لكن في الوقت الحالي، تركيزي بالكامل مع ريال مدريد".

واختتم جولر تصريحاته بالحديث عن الفارق بين أدائه مع منتخب بلاده والنادي الملكي: "مع تركيا ألعب دائمًا، وأحظى بثقة كبيرة، كما أن الناس يعرفونني أكثر. لهذا أظهر بثقة أعلى هناك".

وتأتي تصريحات جولر في وقت حساس لريال مدريد، الذي يسعى لتدارك تعادله في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية، وسط ترقب لجولة قد تكون حاسمة في تحديد مصيره في المجموعة.