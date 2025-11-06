ضربة موجعة.. ريال مدريد يعلن إصابة نجمه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجمه الفرنسي أويليان تشواميني ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة تشواميني في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى.

ريال مدريد يتكبد السقوط الأوروبي الأول

وتكبد ريال مدريد الهزيمة الأولى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على يد ليفربول بهدف نظيف، في ملعب “أنفيلد”.

هدف ليفربول جاء من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثامن.