مفاجأة الموسم.. هل يعود ميسي إلى أوروبا رغم تجديد عقده مع ميامي؟

كشف تقرير صحفي، عن موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، من الانضمام إلى جالاتا سراي التركي.

كانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية اهتمام جالاتا سراي بضم ميسي لمدة أشهر فقط مقابل راتب مالي يصل إلى 10 ملايين يورو.

هل يعود ميسي إلى أوروبا؟

وبحسب صحيفة “فوتاماك” التركية، فإن ميسي قد يكون منفتحًا على فكرة العودة إلى أوروبا من أجل الحفاظ على لياقته البدنية قبل خوض كأس العالم 2026، إضافة إلى ترحيب جالاتا سراي بتلبية طلباته المالية.

وتزامناً مع انتشار الأنباء، شهد حساب ميسي الرسمي على "إنستجرام" موجة من التعليقات من جماهير جالاتا سراي، التي أعربت عن رغبتها الجامحة في رؤيته يرتدي القميص الأصفر والأحمر.

ووجه الآلاف من المشجعين رسائل دعم تطالب النجم الأرجنتيني بخوض التجربة التركية.

يذكر أن ميسي جدد عقده مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي حتى 2028.