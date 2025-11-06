السوبر المصري | «توروب» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

أعلن ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق؛ استعدادًا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.
جاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم: جراديشار.
ويجلس على مقاعد البدلاء
عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.