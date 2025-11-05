ألونسو يكشف سبب خسارة ريال مدريد أمام ليفربول

أبدى تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، إحباطه من خسارة فريقه أمام ليفربول بهدف نظيف، أمس الثلاثاء، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو، في تصريحات أبرزها موقع ناديه: “كانت مباراة صعبة وبإيقاع عالٍ، تنافسنا جيدًا، لكننا افتقرنا إلى مزيد من الخطورة، الشوط الأول كان متكافئًا، وفي الشوط الثاني حسمت التفاصيل الأمور، بدأنا في ارتكاب الكثير من الأخطاء ومنحناهم بعض الركلات الركنية، وفي تلك اللحظات، أنقذنا كورتوا”.

وأضاف: "منحهم الهدف الأفضلية وقد عانينا بعض الصعوبات بعد ذلك، لا ألوم الفريق على أي شيء، لقد حاولنا، الشيء الإيجابي هو أننا ما زلنا في دور المجموعات ويمكننا تعويض النقاط، علينا التفكير في ما هو قادم".





وتابع: “علينا تعلم أنه عندما يضغطون بشدة، وهو أمر ممكن بفضل طاقة مشجعيهم، فلا يجب ارتكاب أخطاء أو منحهم ركلات ركينة، افتقرنا إلى الأداء الهجومي، كانت مباراة قوية جدًا”.

وختم: "بداية الشوط الثاني كانت الفترة التي ارتكبنا فيها أكبر عدد من الأخطاء ومنحناهم فرصاً أكثر، كان من الممكن تجنب ذلك، أردنا الضغط هجوميًا، لكن لديهم مسددون جيدون ولاعبون بارعون في الكرات الثابتة، صنعوا الفرص لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".