تعيين المستشار صالح سليم عضوًا بلجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قرارًا بتعيين المستشار صالح سليم عضوًا في لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية، وذلك تقديرًا لخبراته القانونية وحنكته القضائية، وما يتمتع به من نزاهة ومصداقية تؤهله للإسهام في دعم منظومة القيم والانضباط داخل الحركة الرياضية.

ويشغل المستشار صالح سليم حاليًا منصب رئيس الاتحاد المصري للرول بول، وقد قدم خلال السنوات الماضية إسهامات بارزة في تطوير منظومة اللعبة ونشرها محليًا، إلى جانب دوره في الارتقاء بالمستوى الفني والتنظيمي للاتحاد.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي توليها اللجنة الأولمبية المصرية للمستشار صالح سليم، لما يمتلكه من خبرة قضائية ورؤية واضحة تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة داخل لجنة القيم وكافة مؤسسات العمل الرياضي