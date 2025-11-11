قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد الكاس: أعتذر عن عدم تحقيق نتيجة جيدة أمام إنجلترا وأتحمل المسئولية

أحمد الكاس
أحمد الكاس
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد الكاس: " أعتذر عن عدم تحقيق نتيجة جيدة، وأنا أتحمل المسؤولية أمام إنجلترا، أشكر الجميع على الدعم والمساندة، ودعمكم للمنتخب، ودعمكم للاعبين، شيء جيد جدًا، لأنهم مستقبل مصر".

الكاس: بذلنا مجهودًا كبيرًا ولكن هذه هي كرة القدم

وقال الكاس في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إن المباراة كانت صعبة للغاية أمام منتخب قوي يمتلك إمكانيات عالية، مؤكدًا أن لاعبي المنتخب المصري قدموا كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

 وأضاف: “بذلنا جهدًا كبيرًا طوال اللقاء، لكن هذه هي كرة القدم، ليست دائمًا تُنصف من يجتهد.”

تحمل المسؤولية والاعتذار للجماهير

وأكد المدير الفني لمنتخب الناشئين أنه يتحمل مسئولية الخسارة كاملة، مشددًا على أنه لا يوجه أي لوم للاعبين، حيث قال: “أعتذر لأن اللاعبين لم يتمكنوا من تحقيق نتيجة جيدة، ولكن لا أحملهم المسؤولية، فأنا المسئول الأول عن الخسارة.”

خسارة بثلاثية وخروج مشرف

انتهت المباراة بفوز إنجلترا بثلاثية نظيفة، سجلها ريجان هيسكي هدفين في الدقيقتين 14 و55، وأليخاندرو رودريجيز الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وختم الكاس تصريحاته قائلاً: “الحزن موجود لكننا سنتعلم من التجربة، وسنبذل أقصى جهد في المستقبل لإسعاد الشعب المصري.

